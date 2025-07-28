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肥碌大食遊 - 曾智華

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2025-07-28

街舖滷水鵝驚喜發現

#潮州菜 #土瓜灣美食 #滷味 #食家之選 #滷水鵝 #鵝掌

　　坊間傳統酒樓出現執笠潮，係真唔係真？絕對真。不過，坦白講，有些執的，唉⋯⋯以其出品、服務、裝修及衛生論，真係應該執㗎，絕不值得可惜。

 

　　特首超哥話執十間再開十幾間，當然是笑料，不過，執十間開返三五間（細小小的），也屬事實。呢個，乃我肥碌日日四圍食得返來的印象。

 

　　昨日，又在土瓜灣兩頭踱，準備買餸做晚餐。咦咦，發現一間「死舖」（ N手做過的都執，上手做兩餸飯，又執），再次燈光火着，招牌改為「城記正宗潮州滷味」。

 

飲食市場永遠是一雞死一雞鳴，此店夠膽在「死舖」開檔，應是信心滿滿。

 

　　呢一帶，有五六間賣潮州滷水鵝，大半唔多得，但草根地區，只要夠平，都會企得住。

 

　　呢間又如何？但見飾櫃吊著約十隻肥鵝，十隻切雞，一隻大墨魚。目測顯示，鵝身肥潤有光澤，應該是好嘢。講多無謂，即刻入內請師傅開隻新鵝，要下庄，另外，再斬兩隻巨型鵝掌。

 

城記鹵鵝，我認為是目前土瓜灣最好的。

 

　　等待時，見不少街坊在買切雞、滷水拼盤及大墨魚，全部油水充足，小弟日後必定一一試真。

 

如此有睇頭的墨魚，不易找到。

 

鹵水拼盆目測也高水準。

 

　　滷水鵝索價比同區的貴少少，冇問題，最重要是否物有所值？回家打開，但見肉汁豐盈，速速開支紅酒慢慢歎。

 

　　唔……，果然好料，肉綿偏軟又新鮮，值得慢慢欣賞式品嘗，算是一個大發現；至於鵝掌，也相當高水平，一邊啜一邊呷啖紅酒，至高無上享受也。

 

城記正宗潮州滷味

地址：九龍土瓜灣馬頭圍道450號
電話：2320 1018

 

 

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