廚功及服務皆頂級的五陵會

香港地，不少特別階層人士，很少四圍食，因身懷多個會籍，有特別招呼，有位泊車兼車可到門口，保障私隱，更重要，不少菜式出品，去到米芝蓮級數。

點解可以咁？歷史原因囉。差不多一百年前開始，香港已有多個會所出現，大部份得到政府以優惠撥地鼓勵興建。這類會所，間接團結不同專業及種族人士，令社會更安定，也與政府建立更多溝通及合作。

其中一個為五陵會，也有華洋融和的使命。早於一百年前，香港華人與洋人交往不多，華藉商人自組華商會埋堆。非華籍的，主要為洋人，則以香港會作為主要基地。

當年署理港督修頓（Southorn）認為華洋商界精英應多點交流及溝通，遂請兩個會的領導層共組一個新會。基於兩會的核心分子皆喜歡賽馬及運動，於是，新會就以五陵會（ Sports Club ）命名。



五陵會乃香港最老牌會所之一，成立目的為融和華洋商人。



會員不分華洋，多愛賽馬，以此溝通。

基於有這種背景加上地方不大，故此能加入五陵會的，皆屬社會的高階層人士。這類人士，個個識飲識食，故對會所餐廳的出品，有極高要求，不求新穎，但傳統菜式由用料到廚功，必須是最高水平。



會所走高檔路線，有寧靜圖書室，貴賓廳設計相當優雅。

小弟早聞其美味，但苦無機會一嚐，直至多年前與超級議員石禮謙有事商討，作出邀請，才得以見識，果然頂級。

多年後，到上月，再有養和醫院大國手老友宴客，又食一次。

當晚菜單非常平實，「貌不驚人」（附上），行出外邊，絕大部份廣東菜廚師都會做，但分別在——入口便知龍與鳳，誰個高手誰個平庸。



菜式看似平平無奇，但入口全部極高水準。

聞說大廚在此服務多年，N次被人挖角，仍不為所動，乃因五陵會動用最吸引的條件 ——協助置業，這招一出，立即留人。

當晚有三味上枱的，小弟覺得已炮製香港一等一水平。最「平庸」而入口震一震的，為芫荽皮蛋肉片滾魚湯。這味湯，根本賣唔起價錢，當然冇乜酒家願做，但五陵會呢，則是招牌湯，相信大廚用咗多種雜魚煎香再熬湯底，才出現如此濃濃鮮味兼呈奶白色，真是冇得頂。



芫荽瘦肉皮蛋魚片湯，一絕，湯成奶質，入口香滑。

另一味聽落普通的，為鴛鴦汁吉列斑球。斑球，當然用到最高質素貨式，廚功顯露在所上的脆漿及油炸時間的精準掌握，的確妙到巔峰，一件入口，學輝哥話齋——感動到流眼淚。



鴛鴦汁斑球，將所有對手打低晒。

第三味極深印象為泰國銀芽肉絲炒麵。邊個廚師唔識做？普通過楊州炒飯！但試啖銀芽，就會明白為乜要強調由泰國運來。鋪在面銀芽肉絲，香味極濃，人人趁未令麵底變腍，立即大啖大啖欣賞。當然，靚紅酒相襯絕不可少。



泰國銀芽肉絲炒麵，飽到上心口仍要吞多碗。



其他菜式，全部睇得又打得。

呢餐，又再接近一百分。

食物好，還要服務專業。五陵會型仔經理Chris Tang領導的團隊，無微不至，必須稱讚。

五陵會

地址：中環雲咸街一號南華大廈4樓

電話：2523 3872（只限會員）







