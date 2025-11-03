「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食

加入最愛專欄 收藏文章

近年不少專做懷舊菜的酒家結業，全因老問題——租金、人工、材料⋯⋯ 燈油火蠟全部漲漲漲，但收費無法跟漲，於是，不少食肆負責人將貨就價，或減職員（服務質素當然下降），或用雪藏貨（點會好食？ ），裝修清潔衛生也草草了事，於是，惡性循環，越搞越差。

市場無情，顧客也無情，卻步是必然的。

最近著名藝人「大姐明」林建明介紹一間佢家居附近酒家，話值得一試，並非街舖，是要搭（車立）再轉（車立）才到的樓上舖，名「星聚軒」，位於全楝皆食肆的佐敦莊士敦廣場8樓。

當晚為「快樂傳媒老是佛」月會，由大姐明老公曾展章（小白）做東，早早寫好菜。嘩，十個人搞出十六個人都會飽到碌地的分量。

菜單：上湯焗龍蝦伊麵、XO醬西蘭花炸帶子、鍋貼小棠菜拼咕嚕肉、荔枝百花炸蝦球、姬松茸燉螺頭湯、乾坤大海斑、蠔皇鮑魚扣花菇、當紅炸子雞、櫻花蝦海皇炒飯、雲霧壽桃。

此店雖不走米芝蓮的精緻高檔路線，但廚師也極度強調視覺藝術，尤其有數味菜式以乾冰製造騰雲駕霧效果，好過癮，令客人以為在睇show。

不少菜式上枱時皆騰雲駕霧，弄得大家開開心心爭相打卡。

煙霧效果增加美感。

全晚最出色三味，一為鍋貼小棠菜咕嚕肉。所謂鍋貼小棠菜，其實是蝦膠加小棠菜碎混合上脆漿炸，因工序繁複，已沒太多酒樓廚師識做或願做。昔日佐敦的老店金山樓，曾以此為招牌菜，幾乎每枱必點，今次在此食到，不無驚喜。

這味鍋貼小棠菜咕嚕肉，全晚最正！

另一為蠔皇鮑魚扣北菇，真真正正做到大堆頭，不惜工本。鮑魚大大隻，而北菇則非常厚身，肯定用極長時間扣，才會做出綿綿稔稔盡吸鮑汁的效果，每隻大到要分四啖才可吞下。

鮑魚分量十足，花姑大隻厚身，用料絕不手軟。

燉湯無法在家中做，因酒樓的燉爐非常大，才可容納到一鼎鼎的湯清燉八小時。

燉湯強調清而不濁，所用的湯料，陣容鼎盛，撈出放碟上，個別老友搶著用豉油蘸之，食得非常滋味，而我則冇乜興趣，因所有湯料的鮮味，早早全部扯出，完全冇（口趙）頭，事實，所有精華，全已融入湯水之中。

姬松茸燉湯，清甜味鮮，全部材料精華皆被扯出。

有人嗜湯渣，猛（口趙），我則No No ，寧願留肚。

此晚唯一我有小小意見的，為一味荔枝百花炸蝦球，染到紅卜卜，掛在膠的樹上。這種presentation，非常有二三十年前的內地酒樓風格，有點為搞嘢而搞嘢。蝦球，最理想為手打成膠後，即上粉炸，趁仍熱騰騰又彈牙時上枱，當然可以放多少裝飾，但如今搞到一粒粒吊在假樹上，一來已經凍晒，更甚，肯定是用人手一粒粒掛上樹枝，諗諗都幾難胃口大開，更何況，是「染色體」呢。

全晚我認為太姿整的一味，將炸蝦球染紅掛假樹上，必經人手，假樹膠做，略略影響食慾。

不過無論如何，仍要感謝廚師們肯花心思。

一餐既罷，收晒貨，八十五分，更勁，個個要攞外賣盒，分量多到打包返家仍可食三日。

星聚軒味味大件夾抵食，用料冇花冇假。

星聚軒

地址：九龍彌敦道219號莊士倫敦廣場8樓

電話：2363 0830







