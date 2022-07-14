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每逢踏入高溫夏天，便是榴槤迷蠢蠢欲動之時，因為夏季正是馬來西亞榴槤的當造期。黑刺、貓山王、D24，你們好嗎？今年仍未可以說走就走去馬來西亞探（大吃特吃）你們，幸好香港已有酒店、餐廳和甚至農莊推出榴槤放題！可以舒舒服服、大無斯樣坐在酒店中享受，也可在維港海景打卡餐廳中品嘗；如果好掛住馬來西亞，還可在農莊中幻想自己身處大馬的榴槤園當中。全部都極之吸引，點揀好？榴槤控在一年一度的榴槤季節，不會只歎一次榴槤吧！以下4間，隨時食勻再encore！

【榴槤放題】1. 猶如身處青葱榴槤園！90分鐘狂食即開新鮮榴槤、老樹貓山王—貓山農莊

如果想有身處馬來西亞榴槤園的感覺，便要去貓農莊。位於西貢的貓山農莊，跟市區有點距離，環境寧靜、氣氛悠閒，有種南洋的寫意。農莊本身提供馬來西亞新鮮榴槤直送服務，於場內亦可歎即開即食的榴槤，可說是榴槤愛好者天堂！貓山農莊今年再度推出新鮮榴槤放題盛宴，價錢由$630起，可以食到6、7款榴槤外，所有榴槤更是即開即食，充滿馬來西亞榴槤檔風味，十分吸引，難怪7月初首輪反應熱烈，極速爆滿。幸好貓山莊園加推場次，安撫榴槤控。

單刀直入，不花巧，沒有甜點熱葷，放題只提供榴槤迷最想最想食的榴槤肉。

（圖片來源：貓山農莊Facebook）

榴槤全部即開即食，加上露天餐廳，令人想起吉隆坡SS2的榴槤檔。

（圖片來源：貓山農莊Facebook）

在貓山農莊的90分鐘榴槤放題盛宴中，除可大吃特吃黑刺和貓山王之外，還可品嘗到4、5款時令榴槤，如黑金貓山、紅蝦、葫蘆、D13金包、白玉珍珠、坤寶和D88小甜甜等。雖然放題盛宴只招待會員，但不用擔心，因為入會免費。在寫意悠閒的戶外歎即開即食榴槤，雖然熱，但值得！

在貓山農莊，可以幻想前往馬來西亞的榴槤山，盡情地大口大口吃檔槤。

（圖片來源：貓山農莊Facebook）

「90分鐘榴槤放題盛宴」

供應日期：7月15日（五）、16日（六）、17日（日）、22日（五）、23日（六）、24日（日）

時間：2pm-3:30pm（第一場）、4pm-5:30pm（第二場）、6pm-7:30pm（第三場）

價錢：極上放題（黑刺+老樹貓山王+3至5款時令榴槤）$730／位、特選放題（老樹貓山王+3至5款時令榴槤）$630／位

貓山農莊

地址：西貢普通道21號

電話：2683 2094

下一頁：兩個半小時任食多個榴槤品種、榴槤山打卡兼抽機票







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