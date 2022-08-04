加入最愛專欄 收藏文章

召集芋泥控！中環Nan Fung Place「芋泥節──我想學芋泥」美食市集已經開幕啦！繼去年「麻糬節」後，今年Nan Fung Place再次舉辦盛夏限定美食慶典，更以「芋泥」為主題，於即日起至8月19日期間（逢星期一至五），召集超過30間本地人氣IG甜品店輪流進駐，供應逾50多款芋泥手工甜品，有Bagel、吐司、千層蛋糕、麻糬卷、戚風蛋糕、流心布丁包……部分攤檔更特別推出節日限定、市集限定口味，包括芋泥麻糬月餅、芋泥白玉紫薯貝果、香芋淋醬牛奶麻糬千層卷等！逢周五更有香港潮州菜老字號「潮家宴」售賣銀杏芋泥、反沙香芋等傳統潮式甜品！好想試！即刻bookmark去食先！

8月1日至8月19日期間，中環Nan Fung Place舉辦「芋泥節—我想學芋泥」美食市集，雲集超過30間本地人氣IG甜品店輪流進駐，供應逾50多款芋泥手工甜品！

今次「芋泥節」集合超過30間本地人氣IG甜品店輪流進駐，當中包括人氣千層蛋糕店LAMLAMLI、以超巨型XL size淋醬牛奶麻糬卷蛋打響名堂的Xlxlxlxl cake shop、主打爆餡Bagel及法式可麗露的Endorphins、以手工麵包、手工Bagel作賣點的Dear Coffee & Bakery及Bforbagel by 404 LOT FINE等，間間各有特色、各有捧場客！提提大家，8月13日星期六更會特別加開一日限定「芋泥慶典」，現場將會有18間人氣甜品店參與，「芋泥控」千祈咪錯過！

中環Nan Fung Place「芋泥節──我想學芋泥」美食市集。

8月13日星期六將會加開一日限定「芋泥慶典」，帶來更多芋泥手工甜品。

心思思拿不定主意？先揀以下12款特色芋泥甜品！款款甜品都是市集期間限定，隨時錯過咗就食唔返！即睇！

（左）「ECLIPSE月食·甜點研究所」芋泥肉鬆牛角窩夫

（中）「KT’s Factory」濃厚香芋芋泥特厚麻糬毛巾卷

（右）「R&N Cake Studio」香濃芋泥麻糬卷

（左）「The Little Pieces」台灣大甲芋泥麻糬盒子蛋糕配日式丸子

（中）「uen.hk」芋泥肉鬆吐司

（右）「初麥手作烘焙」芋頭麻薯布丁撻／芋泥布丁包

（左）「Cake Cake Day」芋泥牛乳奶凍卷蛋

（中）「Little cozy house」芋泥豆乳

（右）「DEAR COFFEE & BAKERY」芋泥肉鬆香草腸德國麵包

（左）「Another Story By Another Bake」芋泥鹹蛋肉鬆蛋糕／伯爵茶芋泥奶酪蛋糕

（中）「Bagel For Thought」芋泥奶凍冰心軟包

（右）「BforBagel 404 LOT FINE」香芋提拉米蘇巴斯克芝士蛋糕

除了新式芋泥甜品，每逢星期五更會有潮州菜老字號「潮家宴」售賣銀杏芋泥、反沙香芋等傳統潮式甜品！同場另有3間本地農莊駐場，以低價發售一些賣相不佳但品質優良的蔬果，期望減少剩食問題，並與場內部分甜點攤檔合作選用農產品，推動本地農業發展！

三間本地農莊同場設置攤檔，提供「自然不完美」系列蔬果推廣「醜食」（Ugly Food）文化。

「芋泥節」期間，NF Shopping購物禮遇會員（按此登記）更可享三大獨家禮遇：

1. 芋泥節獨家禮遇

活動期內搶先領取電子優惠券*，購買芋泥產品滿$40即減$10。

2. 商場尊貴獎賞

Nan Fung Place即送您總值$150電子優惠券*。

3. 「食得唔怕醜」飯團製作工作坊（8月13日）

參加方法：消費滿$300，可以優惠價$50換領或以$250購買工作坊入場券。

註：*電子優惠券每日名額為50張，禮品以先到先得的形式換領，換完即止。

「Nan Fung Place芋泥節–我想學芋泥」美食市集

地點：中環德輔道中173號傳統2樓The Annex

日期：8月1日至8月19日（8月6、7及14日不開放）

開放時間：12nn-4pm

費用：免費入場

「限定芋泥慶典」

日期：8月13日

開放時間：11am-6pm







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動