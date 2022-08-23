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Pizza迷注意！意大利網站50 Top Pizza早前終於公布「2022年全球最佳薄餅」，在亞太區「50 Top Pizza」榜單中，香港一共有6間餐廳入選！其中位處中環蘇豪區士丹頓街的Fiata by Salvatore Fiata雖然未能打入5大，僅排名第8，但有不少Pizza迷吃過其出名的pizza後都大讚「好好味！好正！好似去咗意大利！」足證甚具水準！另外5間上榜的餐廳包括BACI Trattoria & Bar（第12名）、CIAK – In The Kitchen（第13名）、Little Napoli（第24名）、Gustaci Pizza Lounge（第41名）和The Pizza Project（第45名）！

【50 Top Pizza】亞太區第8位：Fiata by Salvatore Fiata

位於中環的Fiata by Salvatore Fiata，由已結業、曾榮獲「全球最佳意式薄餅」的KYTALY餐廳大廚Salvatore Fiata主理，就知質素絕對有保證！餐廳主打拿坡里手工pizza，即叫即焗，保證新鮮香脆，不少人吃過後均大讚「好好味！好正！好似去咗意大利！」！難得的是，pizza定價非常親民，大約$180就有交易！

（圖源：50 Top Pizza網頁）

（圖源：Facebook／Fiata Pizza）

Fiata by Salvatore Fiata

地址：中環士丹頓街2號地舖

電話：6032 6626

營業時間：（星期一至日）12nn -3pm、6pm-10pm

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【50 Top Pizza】亞太區第12位：BACI Trattoria & Bar

毗鄰蘭桂坊的BACI Trattoria & Bar，由意大利籍總廚主理，同樣以表面香脆、內裏煙韌的手工pizza聞名，當中經典口味系列有Margherita pizza、火腿蘑菇、BBQ烤雞、四重芝士和意大利辣肉腸，款款都各具滋味！

（圖源：Facebook／BACI Trattoria & Bar）

（圖源：Facebook／BACI Trattoria & Bar）

BACI Trattoria & Bar

地址：中環德己立街30-32號加州大廈地舖

電話：2344 0005／6299 2347 （Whatsapp）

營業時間：（星期一至五）11:30am -12midnight／（星期六至日）12nn-12midnight

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【50 Top Pizza】亞太區第13位：CIAK – In The Kitchen

曾多次獲得米芝蓮推介的CIAK–In The Kitchen，以傳統pizza及意粉做主打，聽講其pizza的優勝之處在於，混合四種優質麵粉製作麵糰，配以意大利直送的18年活酵母，再經36小時慢性發酵，故烘焗出來的pizza金黃香脆，讓人回味無窮！眾多pizza選擇中，以黑松露薄餅（Pizza Tartufo Nero）最矜貴，除黑松露外，還用上Mozzarella、Taleggio軟芝士等，一個索價逾千元！

（圖源：Facebook／CIAK – In The Kitchen）

（圖源：Facebook／CIAK – In The Kitchen）

CIAK – In The Kitchen

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓327-333號舖

電話：2522 8869

營業時間：（星期一至日）11:30am- 10pm

下頁睇：另外3間入選「亞太區50 Top Pizza」香港餐廳！







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