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香港人四季都可以打邊爐，唯獨煲仔飯才算是秋冬限定的美食。踏入秋天，天氣開始轉涼，入夜後經過茶餐廳，偶爾傳來一陣煲仔飯香，胃袋即時呼叫！豐富的配料，香噴噴的白飯，帶點甜的豉油，焦香的飯焦，總令人無法抗拒！今次我們挑選5間煲仔飯名店，看看你今個秋冬天能否一一把它們制霸！

【2022必吃煲仔飯推介】1. 坤記煲仔小菜：米芝蓮推介西營盤長龍店！炭燒煲仔飯起家

喜歡食煲仔飯的朋友，應該不會未食過西營盤的坤記吧？這間絕對稱得上是香港煲仔飯的top 3，在編者心目中更是No.1！它更連續多年成為米芝蓮推介餐廳，實力毋庸置疑。每晚6點一開門就已經全場爆滿，店外更出現人龍，想食就一定要有排隊的心理準備！

店外長期都出現人龍，想食就要有排隊的準備。

（圖片來源：Shirley Wong @ FB）

坤記舊店以往隱在小巷內，最初以炭爐煲仔飯打響名堂，煲仔飯做得特別乾身爽落，配料生熟剛好兼多汁，更邊吃邊聞到陣陣炭香，風味十足。店子年前於皇后大道另辟舖位，地方大了（雖然仍然要久等），但水準保持。

煲仔飯有超過20款不同配搭供選擇，全部都是傳統的口味，如油鴨、鴛鴦腸、肉片、排骨等等，但最受歡迎絕對是白鱔飯，肥美的白鱔，配上惹味的豉椒汁，啖啖飯都充滿白鱔的鮮味，幾乎枱枱都會點。

坤記最出色的白鱔煲仔飯，惹味的豉椒汁配肥美的白鱔，見到張相都流口水！（圖片來源：Alec Ho @ FB）

每一煲煲仔飯都有脆脆的飯焦。

（圖片來源：Alex Chu @ FB群組「中西日餐有彈有讚」）

基本上各種配料都可以任意配搭，當中較特別的是這款油鴨田雞飯，可以食勻重口味的油鴨及鮮味的田雞。

（圖片來源：Shirley Wong @ FB）

坤記煲仔小菜

地址：西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖

電話：2803 7209

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