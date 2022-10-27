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不經不覺又到年尾，又是派對狂歡的季節！各大酒店的自助餐都推出新主題，不過來到年尾，當然就是吃海鮮！編輯部為大家精選了6大11月酒店自助餐，鱈場蟹、即開新鮮生蠔、新西蘭青口、加拿大龍蝦、麵包蟹統統有齊！即睇！

【11月酒店自助餐推介】1. 8度海逸酒店：超多海鮮！必吃高級法國生蠔+煎鵝肝多士+無限供應Haagen-Daz雪糕

8度海逸酒店的8度餐廳一向主打大眾化價錢，提供各式各樣的環球美食。今個秋冬，8度餐廳大推「品味‧海鮮盛宴自助晚餐」，由每日空運到港的法國即開新鮮生蠔、飽滿結實的新西蘭青口、鮮甜的海蝦，至肉厚味鮮的鱈場蟹腳，全部有齊，各位海鮮迷絕不能錯過！

品味‧海鮮盛宴自助晚餐

有齊各款冰鎮海鮮！

今次自助餐更設有現場即製專櫃，特別推介「煎鵝肝伴黑松露汁」，大廚以慢火將鵝肝煎至金黃色，配上熱烘烘的多士，鵝肝入口即融，正！養生之選有「蟲草花螺片燉雞湯」，每日新鮮製成，清潤可口，最適合大吃大喝後補補身。其他特色菜還有「韓式泡菜海鮮鍋」、「燒牛肉西冷」、「燒羊扒」及「泰式青咖喱荔枝煮鴨」等，總有一款你喜歡！

甜品方面，必吃酒店新推的「燕窩椰子撻」，秋冬滋潤一下；芒果拿破崙和紐約芝士蛋糕亦是酒店招牌甜品之一，不得不試！自助餐同時亦設無限量供應Häagen-Dazs雪糕，雪糕控又係時候出動！

煎鵝肝伴黑松露汁

燒羊扒

蟲草花螺片燉雞湯

提提大家，即日至1月31日推廣期間，凡於酒店eShop預訂星期一至五自助晚餐，即可享8折優惠；而預訂星期六、日或公眾假期自助晚餐亦可享85折優惠；於星期一至五首100名預訂更可享額外9折優惠！如你是當月壽星，凡4位或以上同行惠顧自助晚餐，生日之星可享半價優惠，或免費生日蛋糕1磅，或紅／白餐酒一支！

8度海逸酒店「品味‧海鮮盛宴自助晚餐」

時間：6pm – 9pm

日期：即日至2023年1月31日#

價錢：

星期一至四：成人$568｜長者$478｜小童$408

星期五、六及公眾假期：成人$598｜長者$528｜小童$458

地址：土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

訂座：按此

查詢：2126 1960／ fnb@hp8dcatering.com

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