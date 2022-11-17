加入最愛專欄 收藏文章

香港人打邊爐，大部分都是為了食靚牛！為牛精而設的火鍋店，單是標榜放題任食的已經多不勝數。不過，對肥牛有高度要求的，必定追捧手切肥牛。在香港，每日供應的新鮮牛隻量少，所以提供手切肥牛的火鍋店已證明出誠意。以下6間主打手切肥牛的火鍋店，有由騸牯牛買手肉檔自設、有地道街坊店現場手切、有坐得舒適服務周到的私房菜級火鍋、也有多年來也以高性價比取勝火鍋店、80後打卡火鍋店老字號情懷，以及超過20款牛肉選擇的火鍋店。6間火鍋店各有牛迷擁戴，你也找出心水吧！

火鍋2022 | Top 6手切牛打邊爐 1.頭號騸牯牛買手開店！包保食到靚牛！必食刁鑽部位：新財肉食／牛皇莫

講到手切靚牛，必數新財肉檔。肉檔老闆莫景雄是本地牛界的頭號買手，每日以10萬元於上水屠房買牛，而且只買已閹割的騸牯牛。已閹割的騸牯牛生長速度減緩，失去雄性激素，避免發情時的躁動，脾氣較溫和，所以比起未經閹割的騸牯牛肉質嫩滑、脂肪油花豐富而肥美。騸牯牛全港每日只有10至15頭，莫老闆每次入貨便買4、5隻。肉檔的牛隻飼養地包括江蘇、山東、陝西和湛江等，每日凌晨屠宰，運送過程配合攝氏10-15度保溫處理，可說是香港的溫體牛。除了肉檔，更在附近冬菇亭開設火鍋店。火鍋店氣氛十足外，距離肉檔更是2、3分鐘步行距離，新鮮切新鮮滾，當然鮮香濃味。

肉檔按照牛肉紋理手切每件牛肉，可體驗每個部位的獨特口感。（圖片來源：牛皇莫網頁）

騸牯牛油花分布呈網狀，紅白分明，入口綿滑，嫩口不韌，每日凌晨屠宰並控制保存運送溫度，可品嚐到本港溫體牛的清甜鮮味。（圖片來源：牛皇莫Facebook）

700斤的騸牯牛，只有60斤可以作火鍋料。牛皇莫除了提供頸背脊、肉眼邊和金錢展外，肉檔亦會留起坊間少見的刁鑽部位如牛腩頭、手挽和腩心，供自家火鍋店採用。款款肉味香濃，口感各有千秋，豉油可以完全放埋一邊。至於湯底，有十多款選擇，經典港式皮蛋芫荽、番茄薯仔粟米和沙爹湯底外，也有特色金銀菜豬肺和雜菌龍躉鍋。而牛精們就大力推介炆牛尾、招牌牛雜、青紅蘿蔔牛蹄和清湯坑腩鍋，牛到盡！

牛皇莫提供多個火鍋刁鑽肥牛部位，肉眼邊、牛邊爪、金錢展和牛挽手等由$458起，刁鑽部位建議預訂。（圖片來源：牛皇莫網頁）

湯底有十多款選擇，經典港式皮蛋芫茜、番茄薯仔粟米和沙爹湯底。（圖片來源：牛皇莫Facebook）

新財肉食

地址：屯門湖翠道1號蝴蝶廣場地下L1街市M120-121號

電話：2610 2092

營業時間：7am-7pm

牛皇莫

地址：屯門湖翠道1號蝴蝶邨熟食亭C2號

電話：2565 6368

營業時間：星期一至日 5pm-11:45pm

下一頁：超鮮嫩多汁！現場手切美國霜降牛配足料豬骨湯底







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇