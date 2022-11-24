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香港人過聖誕最受歡迎的慶祝節目應該是去酒店食自助餐！距離聖誕唔夠一個月，大家有心水餐廳未？想吃海鮮還是大口啖啖肉？想吃甚麼聖誕甜品？還未有諗法，就要加快作決定兼訂位了！編輯部精選以下多間酒店自助餐，有不同主題、必食推介，總有一間合你心意！快Book！



聖誕自助餐2022 | 1. 逸東酒店普慶餐廳：創新威靈頓叉燒！玩遊戲贏酒店住宿



為迎接聖誕節及除夕這個普天同慶的大日子，逸東酒店普慶餐廳將於12月期間推出「普慶今宵」自助餐，以香港早年最長青的綜藝電視節目《歡樂今宵》為主題，餐廳以舊式電視及霓虹燈塑造出懷舊背景，打卡最啱！同時提供多款應節美食及頂級海鮮，為食客製造一個難忘的聖誕節。





普慶餐廳將於12月期間推出「普慶今宵」自助餐，以香港早年最長青的綜藝電視節目《歡樂今宵》為主題。

（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）



菜式方面，重點推介聖誕必備的烤火雞，以及極具創意的威靈頓叉燒！食落外層鬆化，內裏腍滑，味道亦有新鮮感。另外必食還有澳洲M5和牛肉眼扒、蜜汁焗火腿、原隻烤乳豬、香燒波士頓龍蝦、龍蝦海鮮意大利飯等，海鮮則有新西蘭生蠔、波士頓龍蝦、麵包蟹、及翡翠螺，超級豐富。





大廚重新演繹著名英國菜式威靈頓牛柳，餡料由牛柳改為港人至愛的叉燒，極具創意。

（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）





聖誕自助餐必備的傳統烤火雞。

（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）





以馬卡龍及士多啤梨砌成的聖誕樹。

（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）



餐廳於晚市時段將設置遊戲專區，提供《歡樂今宵》內的著名遊戲，例如歡樂卡、幸運抽獎輪、幸運星等，食客有機會贏取多個豐富獎品，包括Eaton HK酒店一晚住宿、餐飲禮券及其他小禮物，中獎機會高，不要錯過！



「普慶今宵」自助餐



供應日期：2022年12月1—31日



12月1—11日

午餐（12nn-2:30pm）

星期一至五：成人$368、小童及長者$258

星期六、日及公眾假期：成人$448、小童及長者$348

晚餐（6:30pm-9:30pm）

星期一至四：成人$638、小童及長者$458

星期五至日及公眾假期：成人$698、小童及長者$508



12月12—23日、27—30日

午餐（12nn-2:30pm）

星期一至五：成人$388、小童及長者$278

星期六、日及公眾假期：成人$468、小童及長者$368

晚餐（6:30pm-9:30pm）

星期一至四：成人$658、小童及長者$478

星期五至日及公眾假期：成人$718、小童及長者$528



12月24、25日

午餐（12nn-2:30pm）

成人$638、小童及長者$498

晚餐（6:30pm-9:30pm）

成人$968、小童及長者$798



12月26日

午餐（12nn-2:30pm）

成人$558、小童及長者$438

晚餐（6:30pm-9:30pm）

成人$858、小童及長者$598



12月31日

午餐（12nn-2:30pm）

成人$468、小童及長者$368

晚餐（6:30pm-9:30pm）

成人$888、小童及長者$738



普慶餐廳



地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

註：12月收費會略有不同並於假期前後略有調整，詳情請向餐廳查詢



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