加入最愛專欄 收藏文章

天氣真的涼起來了！不再理會氣溫是否會再反彈，總之，捉住涼風颯颯的感覺，出動吃火鍋！打邊爐！要盡情，就要放題，一個價錢不顧一切地去滾。對自己好些，當然要任食和牛。以下推介6間提供和牛放題的火鍋店，有日本75年老字號黑樺牛牧場出品、美國SRF100%草飼極黑和牛、日本佐賀縣JA認證霜降和牛，以及極上鹿兒島和牛等，喜歡哪一款？希望涼意維持下去，試勻咁多款和牛！

和牛火鍋放題 | 1.日本75年老字號和牛火鍋！120分鐘任食8款A5和牛+4款佐賀矜貴豚肉——黑樺牛牧場

過江龍黑樺牛牧場在日本已經有75年歷史，今年年中把出品帶來香港尖沙咀開設火鍋店，成為現時最紅的和牛火鍋店。黑樺牛牧場每日新鮮由日本直送A5熊本和牛到店，餐廳主打以一個價錢，即每位$398可於120分鐘無限任添8款A5黑樺和牛及4款日本佐賀名水豚！

火鍋店一室淺木色作主調，十分簡潔。

（圖片來源：黑樺牛牧場IG）

8款任添和牛包括特上霜降小排、牛小排、上肩胛肉、肩胛梅花、牛前胸、玉子後腰肉、牛頸脊和千本筋，款款口感味道大不同，和牛迷大滿足。而4款日本佐賀名水豚則包括豚五花、梅花肉、醉玫瑰五花和醉玫瑰梅花。日本佐賀名水豚被譽為「豚肉界和牛」，於高山牧場飼養，肉質鮮嫩、脂肪平均，一個價錢包任食，是時侯讓舌尖見識。

$398可於120分鐘無限任添8款A5黑樺和牛及4款日本佐賀名水豚，食肉獸大滿足！

（圖片來源：黑樺牛牧場IG）

店內秘製火鍋湯底也夠特別，有花雕日本薩摩雞藥膳鍋、北海道豆乳玫瑰拉絲芝士鍋、黑樺秘製酸辣魚鍋、台灣麻辣火山鍋及火焰麻辣雞鍋。而台灣麻辣火山鍋使用傳統火山形火鍋鍋具，將麻辣鴨血圍繞火焰和牛山，再以香濃牛油配上麻辣湯底，想不到火鍋放題的湯底，足料香濃之餘，亦可以十分IG-able。

日本和牛火鍋放題店通常只提供經典基本的湯底，而黑樺牛牧場剛有多款特色湯底，這款黑樺秘製酸辣魚鍋也大受歡近。

（圖片來源：黑樺牛牧場Facebook）

台灣麻辣火山鍋使用傳統火山形火鍋鍋具，將麻辣鴨血圍繞火焰和牛山，十分IG-able！

（圖片來源：黑樺牛牧場Facebook）

黑樺牛牧場

地址：尖沙咀堪富利士道6-6A號爵寓1樓

電話：2328 9382

營業時間：星期一至日 12nn-12am

下一頁：打卡正！旺角全新6,000呎櫻花粉紅火鍋店！$218起任食美國SRF100%草飼極黑和牛







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇