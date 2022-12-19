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2022-12-19Text: Edith

聖誕大餐2022｜編輯精選6間慶祝推介！Rosewood預約困難店／$888抵食中環名廚法國菜／溫馨隱世法國海鮮／法日扒房食A5雪室熟成牛

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　　臨近年尾，平安夜、聖誕節和除夕夜等節日接踵而來，大家除了準備交換禮物、開Party外，又怎少得一頓聖誕大餐！要與家人朋友和摯愛共度佳節，挑選一家聖誕餐廳絕對不可以馬虎，除了味道外，環境佈置也是重點！還沒有頭緒？不如看看編輯精選的8間特色餐廳，由意式、法式到扒房都有，睇中就快啲訂枱啦！

 

圖片來源：網上圖片

 

2022聖誕大餐推介 #1：預約困難！城中年度話題意菜—The  Dining  Room  by  BluHouse：

 

　　最近香港瑰麗酒店（Rosewood）出現一家預約困難餐廳BluHouse，主打親民意大利輕食，亦因為親民，一度成為話題餐廳。店中有店，餐廳內的The Dining Room by BluHouse，說得上是BluHouse的延伸，主打精緻優雅的意大利美食，同樣是「預約困難店」！今個聖誕，餐廳推出聖誕套餐，真的值得留意和快快訂位！

 

（圖片來源：BluHouse Facebook圖片）

 

　　The  Dining  Room  by  BluHouse於12月24日、25日及31日分別推出8道菜平安夜菜單、6道菜聖誕午餐和晚餐菜單和8道菜除夕冕餐菜單。當中意大利主廚Giovanni Galeota利用可持續發展的時令食材，結果他的烹調風格設計餐單。好像聖誕日菜單中，就可以品嘗到西西里紅蝦配血橙魚子醬、挪威黑鱈魚配藍青口或烤新西蘭Lumina有機羊鞍，甜品則有栗子慕絲和傳統自家製Panetonne，每道菜式的用料都有來頭；除夕晚餐亦吸引，前菜有有機雞蛋配意大利Alba白松露，主菜有煎得金黃香脆的日本甘鯛，邊吃邊聽侍者介紹，一定大滿足！

 

Mazara Red Prawn（圖片來源：Rosewood Hotels網頁頁）

Risotto Al Limone（圖片來源：Rosewood Hotels網頁）

Beef Tartare （圖片來源：Rosewood Hotels網頁）

 

The Dining Room by BluHouse聖誕套餐

價錢：平安夜套餐菜單$2,080／位、聖誕午餐或晚餐 $1,680／位、除夕晚餐套餐 $2,288／位

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店地舖

電話：3891 8732

網站按此

 

下一頁：抵吃！中環$888四道菜名廚法國菜

 

 

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