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食完晚飯再轉場食糖水甜品，是香港人獨有的飲食文化，就算食到勁飽，都總覺得要有甜品落肚才滿足！吃甜品有另一個胃！所以今次精選5間位於全港不同地區的甜品店介紹給大家，下次食完飯肚皮仍覺得欠缺些甚麼的時候，就可以去幫襯下！

飯後甜品糖水心水推介 | 1. 研香：必吃開心果露＋8小時慢磨芝麻糊

早前因為疫情關係，禁晚市堂食，人氣牛扒店Top Blade Steak Lab為了增加收入來源，開設了主打中式糖水外賣的副線「研香」，最初只接受網購自取，但由於太受歡迎，早前於尖沙咀厚福街開了實體店！店中供應品牌5款招牌糖水——開心果露、芝麻糊、合桃露、腰果露及杏仁茶，更可以雙拼及加湯丸或豆腐花，還可以選擇半糖或天然代糖，很貼心！建議必食開心果露，以意大利西西里的開心果經低溫烘焙慢磨製成，口感又輕又滑，開心果味香濃。另外還有經8小時精磨的芝麻糊，特別幼滑，啖啖都充滿芝麻香味。

每日限量供應的開心果露，不加人工色素，透出淡綠的自然色澤，口感又輕又滑，好好食。

（圖片來源：IG@grindie.hk）



經8小時精磨的芝麻糊，味道香濃又幼滑。

（圖片來源：研香官網）

健康有益的腰果露，同樣受歡迎。

（圖片來源：研香官網）

糖水店位於尖沙咀厚福街，位置方便。

（圖片來源：IG@grindie.hk）

研香

地址：尖沙咀厚福街7號地舖

電話：2386 8806

營業時間：1pm-7pm

IG：@grindie.hk

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