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「平民美食」車仔麵從來都是百吃不厭，一碗麵由湯底、配料至麵條種類任你揀，可以一次過可以食勻多種心水配料，而且價錢便宜，多年來深得港人歡心亦不無道理。今次編輯部 best pick 5 大心水車仔麵推介，由車仔麵名牌平食五個餸、紅磡長龍店鮮甜花甲麵，至熟食中心最正的鮮牛雜加煎魚餅麵，帶大家食勻港九新界最好吃的車仔麵。

車仔麵推介 01｜蒙麵︰紅磡人氣店！心機製作車仔麵

位於紅磡的蒙麵是區內人氣車仔麵店，未開門已經開始大排長龍屬常事，最誇張更要等上約一小時才能吃到這碗麵。如此受歡迎，全因小店標榜真材實料，像招牌番茄薯仔湯底用足十幾斤的番茄、薯仔熬成湯頭，清甜超足料，飲起來更有住家湯的味道，令人一滴都不想浪費。小店供應超過 40 款配菜，由豬紅、蘿蔔、牛筋、雞翼尖至坊間少見的蠔仔煎蛋、脆香多春魚、豉汁鳳爪都有，當中必點新鮮花甲，由店主逐隻揀選，包保厚肉、分量多，而且味道鮮甜兼無沙，最能俘虜一眾食客！值得一試的還有自家製的蜜汁叉燒串，用上肥瘦均勻的梅肉即叫即燒，再配上香甜蜜汁，入口超惹味。

蒙麵

地址︰紅磡差館里 9-15 號協輝大廈地下1號舖

電話︰2363 8166

營業時間︰1pm-9:30pm

網址︰www.facebook.com/people/%E8%92%99%E9%BA%B5/100054196974472/

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