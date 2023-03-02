加入最愛專欄 收藏文章

「打冷」一詞來源說法不一，聽得最多的說法便是昔日聚集於潮州大牌檔吃宵夜的潮州人多是從事苦力，常有衝突，甚至打人，而「人」的潮州話發音就是「冷」，所以吃潮州大牌檔就是「打冷」。是真是假不是重要，重點是約了幾位知己朋友，打算天南地北吹水，潮州滷水、花生鹹酸菜加杯啤酒最適合不過。編輯私心分享幾家打冷，有庶民貼地，有的已升級精緻潮菜館，豐儉由人，總有一家啱你心水！

最正潮州菜打冷推介 | 1. 街坊小炒升呢賣手工潮菜！精雕細琢蝦膠「金鯉」— 陳儀興尚潮樓

新蒲崗街坊無人不識的陳儀興飯店，進駐太子後，將潮州菜最精緻的一面發揮得淋漓盡致，除了一般潮州餸菜，更包攬程序繁複的手工菜。潮州人特別擅長烹調海鮮，因為「靠山吃山，靠海吃海」，「油泡南澳島鮮魷」是其中一道招牌菜；切成麥穗狀的魷魚更加入味，入口香且爽而不韌，配上蒜和大地魚等配料，香氣四溢，突出食材本身的鮮味！另一道心思之作：清金鯉蝦；師傅先把蝦肉打成蝦膠，再做成金鯉的形狀，配合細緻裝飾，製作過程殊不簡單。

清金鯉蝦 $380

油泡南澳島鮮魷 $238

潮汕人好食粿，潮州粿品做法千變萬化，同樣細緻講究，馬虎不得。尚潮樓的「招牌水晶白桃粿」，先按次序黏上米粉後加入熱水，再揉搓成粉糰等發酵，捏成粿皮，加入綠豆蓉、紅豆蓉、蓮子、臘腸、蝦米等豐富餡料，味道甜鹹交錯，香而不膩。

至於用上潮州特有方式醃製的花甲，配上魚露及九層塔，多層次味道的魚露加上九層塔香澀，汁水入口清香，更能帶出花甲鮮味。

招牌水晶白桃粿 三件$58

（圖片來源: 陳儀興尚潮樓官方網站及FB）

魚露浸花甲（凍食）$158

（圖片來源: 陳儀興尚潮樓官方網站及FB）

新派裝潢，令潮州菜升級精緻餐飲。

（圖片來源: 陳儀興尚潮樓官方網站及FB）

陳儀興尚潮樓

地址：九龍太子道西179號地下及一樓

電話：2683 1678／WhatsApp：5548 7584

營業時間：星期一至日11am至9：45pm

下一頁：75年老字號陳香滷水大升級！必食滷水鵝、傳統蝦棗蟹棗、甘香芋茸香酥鴨





