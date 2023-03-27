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2023-03-27Text: Kennis Wong

復活節早午餐推介 | 放假食餐好！一家大小抵食自助Brunch+兒童節目／任飲氣泡酒閨密Chill & Cozy聚會／性價比高大堆頭海鮮拼盤

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　　捱過2、3月沒有「紅日」的日子，即將迎來復活節！幾天公眾假期，加上防疫規例放寬，不少人都密鑼緊鼓籌劃假期活動！當中不少得食餐好！最好就是三五知己或親朋好友來一頓復活節早午餐！邊間餐廳Brunch最抵？最Chill？最多花臣？編輯有3個推介！


復活節早午餐推介 | 1. 一家大小啱去！$500樓下抵食Brunch！兒童小天地特小食、手繪、扭氣球節目—黃竹坑如心酒店I-O-N


　　每逢復活節，小朋友都會放一個悠長假期，家長必定十分頭痛，不知道要帶小朋友到哪裡「放電」之餘，同時自己亦能趁假期放一放鬆。如心酒店集團旗下黃竹坑I-O-N就貼心地為大家準備一場豐富早午自助餐！早午自助餐價錢相宜，食物選擇亦不失豐富吸引，有魔鬼蛋伴魚籽醬、即切燒火腿、佛羅倫斯焗帶子等，亦配上多款應節甜品，好像小巧兔子造型的杯子蛋糕、傳統蜜糖甘筍蛋糕及復活節曲奇等，令人沉醉於復活節歡樂的氛圍中，小朋友一定Like！

 


I-O-N為復活節早午餐準備多款菜式，包括魔鬼蛋伴魚籽醬等。
（圖片來源：如心酒店集團）


　　復活節自助早午餐的另一亮點，是場內設有兒童小天地，內有多種合小朋友口味的小食，如壽司、薯條及炸雞翼等，亦會邀請小朋友敲開巨型朱古力復活節蛋殼，又會舉辦親子活動，例如在不同時段進行手部繪彩及扭氣球等，讓小朋友「又食得又玩得」，大人亦可安心享受早午餐，一家大小都咁開心！

 


可愛的復活節兔子造型甜品必定大受小朋友歡迎，讓他們感受節日氣氛。
（圖片來源：如心酒店集團）


黃竹坑如心酒店I-O-N親子自助早午餐
供應日期：4月5、7至10日
供應時間：早上11:30—下午2:30
收費：成人$428、小童$328、長者$368（另收加一服務費）


黃竹坑I-O-N
地址：香港仔黃竹坑55號南灣如心酒店P3樓
電話：3968 8833
WhatsApp：6793 4223
網址請按


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