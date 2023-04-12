2023-04-12Text: Louise Yuen
米芝蓮必比登推介名單出爐！必睇6大新上榜餐廳！北角玩味魚肉小食/ 懷舊西關瀨粉/ 人氣涼皮店（即睇推介食肆完整名單）
#街頭小食 #魚事者 #米芝蓮 #必比登推介 #香港澳門米芝蓮指南2023 #魚事者 #魚麵 #魚麵 #西關老祖 #西關瀨粉 #炸黑毛豬肉粽 #Saya #Saya #船記 #船記 #叉燒包 #依善菜 #兩姊妹涼皮有限公司 #一家
米芝蓮必比登推介最新名單出爐！萬眾期待的《香港澳門米芝蓮指南2023》完整名單將於4月26日在澳門的實體典禮中揭曉，今天則率先公布主打「物有所值」餐廳及街頭美食的必比登推介名單。今年香港共有65間食肆獲米芝蓮評審員推薦入選必比登推介名單，其中6間更是全新上榜！即睇2023年必比登推介完整名單。
比起米芝蓮的星星餐廳，入選必比登推介的食店相對價錢親民，只需以低於$400便能細味三道菜式美食，CP值高！
新上榜必比登推介 01｜魚事者（北角）
魚事者以美味魚肉小食及魚麵入選必比登推介名單。店中不少小吃都充滿玩味，包括參照炸薯條製作的炸魚條，以及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮。
魚事者
地址︰北角炮台山宏安道14-28號威德閣地下14號舖
電話︰3590 4930
網址︰www.instagram.com/fisholichk/
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名