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恭喜香港女子冰球隊世錦賽歷史性勇奪金牌，並且升班！近日冰球比賽進行得如火如荼，再度炒熱大家關注體育及香港運動員的熱誠！另一邊廂，FairBreak女子板球T20邀請賽2023都現正進行中！比賽雲集香港隊及全球頂級女子板球員，其中有12名為港隊代表，她們會於4月3日至16日分成6隊，於九龍木球會舉行賽事！接待一眾球員下塌的帝苑酒店中的J’s Bar Bistro特地為FairBreak女子板球T20邀請賽創作特色Sampler Combo，讓球迷邊品嘗美酒，邊支持心水球隊！

（圖片來源：香港旅遊發展局）

J’s Bar Bistro裝修摩登型格，更有調酒師調配各式雞尾酒，適合與朋友chill住喝杯酒，談天說地！適逢FairBreak女子板球T20邀請賽2023進行得十分激烈，由即日至4月17日，J’s Bar Bistro特設FairBreak Sampler Combo，調酒師特別為比賽創作了6款味道層次豐富的shooters，每杯都各有特色，更代表著比賽中的6支板球隊。讓你喝酒同時，亦可支持心儀選手！

J’s Bar Bistro採用歐陸風設計，氛圍適合chill住喝杯酒，渡過悠閒時光。（圖片來源：帝苑酒店）

另外，套餐亦設3款小食，包括慢煮沖繩五花腩配BBQ醬、大蝦配牛油果醬及素菜春卷，送酒一流！而小食連6杯shooters只需$388（另收加一服務費），快點約三五知己，參與期間限定特別活動！

（圖片來源：帝苑酒店）

J’s Bar Bistro

地址：尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店2樓

營業時間：逢星期二至日及公眾假期下午3時至凌晨12時

訂座電話：2733 2088

網上訂座：https://app.optitable.com/en/reservation/at/jsbarbistro/

FairBreak Sampler Comb

供應日期：即日起至4月17日

價錢：$388（另收加一服務費）







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