2023-04-26
米芝蓮2023 ｜香港澳門米芝蓮餐廳完整名單！15餐廳新上榜、升級！邊間首度躋身三星？龍景軒搣一粒變兩星！新增3大特別獎！
米芝蓮2023名單剛剛出爐！繼必比登推介之後，米芝蓮今日（26 日）在澳門舉行第 15 屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮，並揭曉最新摘星餐廳的完整名單。今年共 250 間餐廳入選米芝蓮，其中香港獲頒星級肯定的餐廳就佔 206 間。
每年最令人期待的三星餐廳名單終於有新成員加入，位於中環、主打法國菜 Fine Dining 的 Ta Vie 旅今年躋身三星之列！但連續多年獲米芝蓮三星的四季酒店龍景軒卻跌至二星。二星食肆方面，一共有18間，當中3間是今年新上榜的，包括廚魔、麗晶軒及由去年1星升至2星的Run 潤。另外，今年有67間香港及澳門餐廳獲一星，其中11間是新上榜，包括大班樓、廚魔名人、Neighborhood、Noi等。
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三星餐廳＊＊＊（10 間）
新上榜：
旅（中環）
旅
其他三星餐廳：
Caprice
富臨飯店
L'Atelier de Joël Robuchon
8 ½ Otto e Mezzo-Bombana
志魂
唐閣
譽瓏軒（澳門）
天巢法國餐廳（澳門）
8餐廳（澳門）
二星餐廳名單＊＊（18 間）
新上榜：
廚魔
麗晶軒
潤
潤—松露醬龍蝦春卷
其他二星餐廳︰
Amber
Arbor
Écriture
風味居
L'Envol
龍景軒
泓
Octavium
川江月
新同樂
Tate
天龍軒
杜卡斯（澳門）
永利軒（澳門）
營致會館
Amber
米芝蓮一星餐廳＊（67 間）
新上榜：
D.H.K疊囍居
Estro
蜀道（澳門）
Godenya
Kappo Rin 凜割烹
Nagamoto
Neighborhood
Noi
大班樓
廚魔名人坊
准陽曉宴 （澳門）
Estro 主廚—Chef Antimo
大班樓—雞油花雕蒸花蟹陳村粉
廚魔名人坊—燕窩釀鳳翼
Noi
其他一星餐廳︰
8 1／2 Otto E Mezzo Bombana（澳門）
Andō
Arcane
Beefbar
Belon
Chaat
Duddell's 都爹利會館
ÉPURE
福臨門（灣仔）
富豪
Gaddi's 吉地士
Hansik Goo
何洪記
I M Teppanyaki & Wine 鑄‧鐵板燒
御寶軒（尖沙咀）
蘇浙滙（灣仔）
甘牌燒鵝
麗軒
留園雅敘
六福菜館
Louise
萬豪金殿
文華廳
文華扒房+酒吧
明閣（旺角）
Mono
New Punjab Club
彭慶記
玥龍軒
珀翠
Roganic（銅鑼灣）
Ryota Kappou Modern
家全七福
香宮
嘉麟樓
夏宮
鮨‧齋藤
Sushi Wadatsumi
Takumi by Daisuke Mori
The Araki
大廚
Tosca di Angelo
Vea
Whey
永利宮
新榮記
Yardbird
一樂燒鵝
逸東軒
夜上海（尖沙嘴）
帝影樓
甬府
Zest by Konishi
浙江軒
紫逸軒
瑞兆
甬府
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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