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要數香港人的Comfort Food，牛腩麵肯定佔一席位。清湯腩、柱候牛腩各有特色，柱候牛腩炆得入味腍滑，清湯腩靠食材原味悉心熬製，要真材實料才做得出水準。爽嫩有咬口的爽腩、半肥瘦帶油脂香的坑腩、夾在兩層筋膜中肉質嫩滑的崩沙腩，啖啖牛味，再喝一口清甜牛骨湯，大滿足！雖然名店如大埔群記、大利清湯腩已經結業，坊間仍然有唔少水準高企的牛腩麵店，想要試新鮮騸牯牛、香濃藥膳湯、還是充滿港式風味的牛腩撈粗，總有啱你心意的選擇。



全港最正牛腩清湯腩推介 | 1. 人氣高企！主打新鮮騸牯牛！食靚部位要早！ -- 傳承清湯腩專家



開業兩年多的傳承清湯腩專家位於旺角，在清湯腩界別之中，屬於近期人氣高企的生力軍，開宗明義只用每日鮮宰的騸牯牛，騸牯牛一向出名搶手質素高，脂肪分佈均勻，深得香港人歡心。老闆向人稱牛皇莫的屯門新財肉食攞貨，牛皇莫是行中有名的新鮮騸牯牛供應商，試過老闆親手炮製的清湯腩才決定供貨給他。湯底主要以牛骨牛肉去熬，不會添加過多配料，每日開店新鮮煲，湯底清澈而有啖啖牛香，濃而不濁，喝得出很足料。





傳承只賣新鮮騸牯牛

（圖片來源：傳承清湯腩 Facebook）





清湯牛爽腩麵$82（配伊麵$90）

（圖片來源：IG: sik6sik6）



名為清湯腩專家，餐牌固然有齊牛坑腩、崩沙腩、牛爽腩、牛筋牛肚等等之外，仲有矜貴的清湯鮮肥牛（$108／碗），即新鮮騸牯肥牛麵，每日限量，一分錢一分貨，吃得出肉香。靚部位每日好快賣完，基本上午飯時間後就售罄，想食崩沙腩、爽腩的，最好早一點到。不過就算吃不到靚部位，普通牛腩（$60）水準亦不俗。或者可以一試騸牯牛丸，以牛筋、牛肉加冬菜打成，肉質結實爽口，非一般牛丸可媲美。





騸牯牛丸$68/8粒、$80/12粒

（圖片來源：傳承清湯腩 Facebook）







傳承清湯腩專家

地址：旺角廣華街2-20號翠園大樓2期地下6號鋪

電話：9848 2718

營業時間: 12nn– 9:30pm (逢星期三休息)



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