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一到3點3就開始口痕，想找點小吃吧！主打法式甜點的台灣過江龍HUA Patisserie 華點近日登陸香港，以當地食材人手製作出一件件酥脆美味甜點，鳳梨酥及奶油酥餅是招牌，而且特別推出香港限定的香橙口味，由即日起至5月28日可以在土瓜灣咖啡店Out Of Office歎到這種台灣的味道！事不宜遲，立即睇糕點口味！

台灣手工甜點品牌華點的創辦人曾於日本學習藍帶製菓課程，並於 2011 年與兒子一同創立這品牌，主打手工法式甜點！（圖片來源：華點）

香港限定口味！茉莉香橙鳳梨酥清新不膩

大家每次去台灣必定會買鳳梨酥做手信，華點也有兩款自家製茉莉鳳梨酥，包括松子及香橙口味，全以台灣茉莉茶製作餅皮，內餡包入了傳統台灣冬瓜鳳梨膏並分別加入松子及香橙皮，後者更是香港限定口味，吃起來帶鳳梨香及酸甜的橙香，味道清新又豐富！

茉莉香橙鳳梨酥充滿果香及茶香，十分清新！（圖片來源：華點）

人氣一口奶油酥餅！有鹹有甜任君選擇

除了鳳梨酥，奶油酥餅都是華點皇牌產品之一，入口香濃酥脆，帶淡淡牛油香！華點的奶油酥餅有多達 6 種口味，假如你喜歡吃鹹點，鹽花鹹蛋酥、北港鹹花生內餡的奶油酥餅非試不可，內餡加入烘烤過的鹹蛋粒、濃香鹹花生，入口充滿顆粒感，口感超豐富！

一粒粒鹹蛋黃包入鹽花鹹蛋黃奶酥餅，口感十分豐富！（圖片來源：華點）

華點不單止以茶入饌製作鳳梨酥，連奶油酥餅都不例外，加入台灣鹿谷烏龍茶葉拌入酥餅中，研發出柴燒桂圓烏龍奶油酥餅，上層再還壓上微醺的柴香桂圓，令人品嚐到濃郁的炭火味，最適合配一杯好茶同吃！嗜甜的你也有鹽花香草籽、鹽花焦糖及58%巧克力味等選擇，又可以搭配紅茶、雪糕甜點等，總有一款啱你心水！

濃濃的58%巧克力奶油酥餅當作下午茶茶點，滿足嗜甜的你！（圖片來源：華點）

有著淡淡茶味的柴燒桂圓烏龍奶油酥餅最適合在茗茶時吃！（圖片來源：華點）

獨創黑糖+鹹蛋黃奶皇酥！同時享受鹹甜滋味

想一次過滿足想吃鹹點及甜品的慾望？黑糖奶皇酥就是不二之選！華點甜點師YIHUA把餅皮拌入了台灣傳統工藝熬成的黑糖蜜，內餡用上日式奶酥做法，再拌入鹹蛋黃，配搭外層的黑糖香，鹹甜交匯，令人垂涎欲滴！

吃下一口黑糖奶皇酥，被鹹味與甜味一同滿足味蕾！（圖片來源：華點）

初次踏進香港，華點更設網購優惠，只要購買任何一盒，即送1入茉莉香橙鳳梨酥。另外，輸入專屬優惠碼<LUCKYU2023>每筆訂單再送2入茉莉香橙鳳梨酥！

香港銷售點Out Of Office

日期：即日起至5月28日

時間：星期一至五早上8時至晚上6時；星期六至日早上8時至晚上8時

地點：土瓜灣美善同里8號美怡大廈地下1-3號舖

華點網址：www.huataipei.com/







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