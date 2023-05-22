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大家喜歡哪一類型的火鍋？港式？台式？或是四川麻辣口味？今次就介紹5間香港都食到的台式火鍋，有港人在台灣必食的無老鍋、任食120分鐘的牛大人，大家又試過沒有？

台式火鍋│1. 無老鍋（香港）：台灣出名！任食豆腐鴨血

提到台式的火鍋，大家應該都會想起港人在台灣必食的無老鍋，而早前登陸香港的無老鍋（香港），就是第一間要介紹的台式火鍋。

無老鍋（香港）一共有3種鍋底，包括清香回味的麵包豆腐白湯鍋、辣香醇厚又帶有中藥香辛料味的無老辣香鍋及一次試齊兩種風味的招牌鴛鴦鍋。

這裏的豆腐和鴨血是任食的，不過其他食品就要單點。食品選擇都相當多，肉類、海鮮都有齊！有日本鹿兒島的A4和牛、手切牛頸脊、手切封門柳、上選牛小排、手切牛黃喉、日本黑豚肉、梅花豬肉、特選去骨雞髀肉、爽脆白鱔片、台灣鯛魚片、海蝦、日本廣島蠔、日本北海道帶子、魚腐等等。

而到無老鍋必吃的冰淇淋豆腐更是重點之中的重點，以魚漿和花枝漿和豆腐製成，一口吃下去在口中化開，和冰淇淋一樣。大家一定要試一試！

無老鍋（香港）

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point5樓全層、尖沙咀中間道15號 H Zentre 7樓703號鋪

價錢：每位最低消費$250起

詳情：https://www.wulao.com.hk/

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