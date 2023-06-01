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2023-06-01Text: Katty

炎夏消暑必食刨冰推介！綿密日本直送冰磚／水果加芝士奶蓋／獨步焙茶黃豆粉忌廉／鏡粉必捧AK餐廳刨冰／陳豪力推奶醬脆多冰

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　　最近天氣異常炎熱，日日氣溫都超過33、34度，就算躺平唔郁，只是呼吸都會流汗！想消暑，最好當然是食刨冰，一啖放入口，真正透心涼！這次為大家介紹幾間刨冰專門店，當中有幾間是最近新開的，可以去試試。

 

炎夏必食刨冰推介 | 1. LAB ZERÕ ：尖沙咀新店！日本直送冰磚超綿密！必食期間限定特級濃厚黑芝麻刨冰

 

　　這間尖沙咀新開的cafe，面積超過一千呎，以工業風作為設計主調，天花裝有雲朵吊燈，很適合打卡。

 

Cafe以工業風作為設計主調，天花裝有雲朵吊燈，很適合打卡。

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

 

　　Cafe主打日式刨冰，冰磚都是由日本直送，就連刨冰機都是日本製造，口感特別綿密，4款招牌口味包括草莓芝士蛋糕、宇治金時、蜂蜜焦糖脆脆牛乳及濃厚朱古力石板街，不過建議試期間限定的特級濃厚黑芝麻，配上自家研磨的黑芝麻醬、黑芝麻雪糕、蕨餅及crumble，口感豐富兼啖啖都有芝麻香味。另外，cafe更聯乘人氣蛋糕店The Bakerism推出多款限定甜品，當中包括芋圓芋泥牛乳刨冰，芋頭控不要錯過！

 

與人氣蛋糕店The Bakerism推出的芋圓芋泥牛乳刨冰（$128）。

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

宇治金時刨冰（$98）

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

草莓芝士蛋糕刨冰（$118）

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

期間限定的特級濃厚黑芝麻刨冰（$128）

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

濃厚朱古力石板街刨冰（$98）

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

蜂蜜焦糖脆脆牛乳刨冰（$98）

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

 

LAB ZERÕ

地址：尖沙咀金巴利道68號地下B舖

IG：@labzerohongkong

 

下一頁：上環新開日本天然刨冰店！水果汁底+芝士奶蓋！打卡首選西瓜刨冰

 

 

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