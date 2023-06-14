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相信不少韓迷已經「返過家鄉」，不過，即使去過韓國兩次、三次，仍然覺得未夠喉。其實，香港在過去一年也開了不少韓國餐廳，不再集中一味炸雞和韓燒，真真正正將韓國最地道最update的飲食潮流帶過來。好像有人氣外賣品牌開設的新派韓菜食店、全港唯一地道韓式中華料理、韓式雜貨店開設的足料鍋物店、神還原韓式大牌檔的打卡店、新派型格韓式居酒屋，還有G-Dragon曾經捧場的自家熟成牛扒店。不同日子場合，或者只是突然好想回味韓國，總有一間滿足到你！

城中大熱韓國餐廳推介 | 1.人氣外賣品牌在港開新派韓食店！主打親民釜山「真味」！—DANJI

韓國餐館DANJI位於灣仔的特色社區星街小區日街，由人氣韓國美食概念品牌Seoul Recipe 的創辦人Jennifer Kim創立，餐館名字靈感源自冬季用以儲存醬汁和醃製泡菜專用的傳統陶瓷罈子（Danji）。Jennifer出生於韓國釜山，外賣店以至餐廳菜譜均由她親自設計。曾於世界各地居住的她，一直掛念著引以為傲的韓國料理，隨著到會品牌發展成熟，兩個月前便在灣仔開設新派韓國餐館 DANJI。

DANJI 開在寧靜的日街上，像個法式小酒館。

（圖片來源：DANJI Facebook）

氣氛溫馨，也有型格。

（圖片來源：DANJI Facebook）

DANJI 開在寧靜的日街上，像個法式小酒館，半露天的位置悠閒至極，氣氛溫馨，也有型格。菜式原材料超過 80% 來自韓國，例如韓國西岸的鮮蟹、蝦乾、韓牛甚至翠玉瓜。泡菜、大醬和辣椒醬等每款醬汁醃物都是自家製。Jennifer 表示從小便深愛韓國美食，這裏供應的也是陪伴她成長的味道。靠山吃山、靠海吃海，來自釜山的她，也較多設計海鮮菜式，好像店內大豆湯中也會加入蟹、韭菜餅會加入蝦乾等，以做出她所熟悉的「真味」。另外，菜式價格也公道合理，好像蕎麥泡菜煎餅只是 $78，分量十足的韓式生菜包豬腩肉也不過 $248，親民價格、高級享受。

Jennifer 表示從小便深愛韓國美食，這裏供應的也是陪伴她成長的味道。

（圖片來源：DANJI Facebook）

菜式價錢親民，分量亦大。

（圖片來源：DANJI Facebook）

菜式原材料超過 80% 來自韓國，例如韓國西岸的鮮蟹、蝦乾、韓牛甚至翠玉瓜。

（圖片來源：DANJI Facebook）

DANJI

地址：灣仔日街7號

電話：2623 9983

營業時間：星期一至日 12nn-3pm、5pm-11pm

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