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近日天氣炎熱，每次行過超市、便利店都忍不住買雪糕、雪條，消暑降溫夠晒透心涼。最近多個品牌推出新口味冰品，最受注目一定是 Häagen-Dazs 的馬卡龍雪糕系列，首度聯乘Pierre Hermé，每啖雪糕都帶馬卡龍脆餅的鬆脆口感和杏仁香；本地薑如阿波羅、手工港式奶茶品牌山浪也不遑多讓，把地道港式口味如薑汁番薯糖水、「茶走」變成雪糕、雪條，聽到都覺得吸引！

1. 得奬奶茶師監製！山浪全新茶走口味Gelato

創於 2019 年的手工港式奶茶品牌—山浪，本來主打樽仔奶茶，最近推出全新茶走手工意式雪糕，由金茶王得奬奶茶師以自家茶底拼配，加上高山錫蘭茶葉製作而成，又選用少甜配方，用煉奶代替砂糖，把地道的港式茶走變成綿密幼滑的 Gelato，吃起來茶味濃郁且帶焦香甜味。

（圖片來源︰IG @mtwaves）

山浪茶走GELATO

價錢︰約 $34／杯

售賣點︰7-11便利店

詳情︰www.instagram.com/mtwaves/

2. 阿波羅Appolo港式糖水系列！薑汁番薯雪條新登場

憑經典旋風乳酪雪糕在網上爆紅的阿波羅 Appolo，去年首度推出港式糖水系列，把腐竹糖水變成雪條，今年再接再厲，以粒粒紫心番薯、薑汁還原這款人氣港式糖水，味道清甜不膩，卻帶香濃薑汁的後勁，層次豐富。

阿波羅薑汁番薯雪條

價錢︰約 $26／盒

售賣點︰全線惠康、Market Place、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen

註︰於 enJoy card day 購買可享額外 92 折，即平均每枝 $6。

3. 0克脂肪！能得利推夏季限定荔枝味雪條

繼黑加侖子味雪條之後，能得利®️再推出夏季限定的荔枝味雪條，味道清新富果香，甜而不膩，而且每支更含 0 克脂肪、無添加人造色素，吃多也不怕胖。

能得利荔枝味雪條

價錢︰約 16／2支

售賣點︰各大便利店

4. Häagen-Dazs首度聯乘Pierre Hermé！必試馬卡龍雪糕系列

貴為雪糕界的龍頭，Häagen-Dazs不定期推出令人驚喜的限定口味，像最近就與Pierre Hermé 合作，推出馬卡龍雪糕系列，幼滑雪糕當中加入鬆脆煙韌的馬卡龍脆餅，增添口感之餘也滲出淡淡杏仁香。新系列分別有士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕、雙重朱古力馬卡龍雪糕，以及柚子檸檬馬卡龍雪糕 3 種口味。當中士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕更同時推出脆皮雪糕批。

Häagen-Dazs x Pierre Hermé 馬卡龍雪糕

價錢︰家庭裝 $79.9、迷你杯 $32、士多啤梨紅桑子馬卡龍脆皮雪糕批 $34







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