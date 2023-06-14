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2023-06-14Text: Sammy Leung

戶戶送外賣美食100強出爐！全部用戶評價超高！邊間拉麵最接近堂食？邊間有原煲煲仔飯？這間燉湯以原個椰子盛載！你住嗰區邊間上榜？

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　　近年，香港外賣行業愈來愈發達，大家平時叫外賣會注重些甚麼？外賣由Order到送達時間？外賣的溫度？美食質素？最近，戶戶送公布了「戶戶送外賣美食100強2023」，當中找了星級評審選出了平台上100間獲得高用戶評價的餐廳，一齊看看哪100間餐廳上榜！

 

　　外賣平台戶戶送公布了「戶戶送外賣美食100強2023」，由星級外賣美食評審黃秋生、林海峰、泰山及盧覓雪，在戶戶送平台上獲得高用戶評價的餐廳中選
100間餐廳，而這些餐廳都是最能夠實踐「Deliverule」的外賣餐廳。到底甚麼是「Deliverule」呢？就是餐廳對外賣美食質素的堅持及執著。即是除了美味之外，更要有炮製外賣美食的專業態度，好像令外賣美食以最佳溫度與味道送到客人手上。

 

戶戶送外賣美食100強2023

 

港島區（排名不分先後）：

 

  • Ask For Alonzo
  • Bánh mì pâté
  • Bengal Brothers
  • Cafe Whale
  • Camper's 坐忘
  • Chachawan
  • 祥囍煲仔小廚
  • 食神叉燒
  • Chotto Maki
  • Detour
  • 定食Doraya
  • Dough Bros
  • Fete Up
  • Fineprint
  • FRENCHIES
  • Fresca
  • 富東海鮮酒家
  • Honbo
  • Jacomax
  • Jikka 燒雞
  • Karui Bento
  • Krua Walaiphan
  • La Crêperie
  • Little Napoli
  • Maru Korean Restaurant & Pub
  • Miam Bakery
  • Misugu Bento
  • 饃饃餃子
  • Mother of Pizzas
  • Mother Pearl 圓貝
  • Moyo
  • NINETYs
  • No Milkshake No Life
  • Pigsman 碧士文
  • PizzaExpress
  • Santorini Greek Taverna
  • 順興茶餐廳
  • Tapa Room
  • Westwood Carvery
  • What to Eat 吃什麼
  • 王林記潮州魚蛋粉麵
  • ZANCHEE
  • 三鍋
  • 丼造
  • 井巷子
  • 勇記海南雞
  • 安利魚蛋粉麵
  • 心意小館
  • 旅窩
  • 椒椒相見
  • 楚撚記大排檔
  • 濰京坊
  • 火鍋撚
  • 老厝邊
  • 韓食媽媽韓國料理

 

　　PizzaExpress為保持外送薄餅最佳溫度及鬆脆口感，在製作外賣薄餅時特意將餅底做得更煙韌及鬆脆。

 

 

PizzaExpress

 

　　Westwood Carvery為確保肉質鮮嫩，所有肉類菜品當天新鮮準備，出爐後以60度慢煮以保持熱度。

 

九龍區（排名不分先後）：

 

  • 十三姨
  • Avobar
  • Burger’s Friend Forever
  • Burgerman
  • Comfy by Chef's Stage
  • Da Vincenzo
  • 天然豚骨拉麵專門店一蘭
  •  NOC Coffee Co.
  • Pici
  • PokeGo HK
  • RealT
  • 山東小城
  • Thai-ger
  • 素年 THE PARK BY YEARS
  • 阿元來了
  • 一浪
  • 九份飽
  • 何車車仔麵
  • 兩姊妹涼皮有限公司
  • 友利冰室 x 勿當奴
  • 嘉寶漢堡
  • 城中燒味
  • 天園餃子
  • 媽咪雞蛋仔
  • 小曼谷海鮮燒烤屋
  • 屏山老地方 - 肉餅專門店
  • 川婆婆
  • 文記車仔麵
  • 椰小盅燉湯專門店
  • 烏蠅館
  • 甜記餃子
  • 癡膠雞
  • 聯發茶餐廳
  • 蘇媽．蘇媽馬來西亞茶餐室
  • 那個NAGE
  • 雪山冰廳
  • 黑布小巷

 

　　天然豚骨拉麵專門店一蘭的外賣和堂食菜單一致，除了外送分湯，更額外採用了特製的外送專用生麵。

 

 

一蘭

 

　　NOC Coffee Co.為保護咖啡以免倒瀉、保留咖啡的香氣和味道，用心地在外賣咖啡上加一張牛油紙。

 

 

NOC Coffee Co.

 

　　媽咪雞蛋仔為了雞蛋仔保持外脆內軟，在外賣自取包裝上加上透氣孔有助散走水份。

 

 

媽咪雞蛋仔

 

　　椰小盅燉湯專門店為了讓外賣維持最佳溫度及防止倒瀉，所以所有外賣椰子燉湯都以以原個椰子盛載，再額外加上一層抽真空袋，令到外賣保持原有的熱辣辣的口感。

 

　　食神叉燒的外賣煲仔飯為呈現傳統煲仔飯的特色，用了瓦煲盛載，另外加了紙盒，方便外送專員運送。

 

　　那個Nage的外賣盒背面特別設有2個通風孔，令炸物保持脆度。

 

 

那個Nage

 

新界區（排名不分先後）：

 

  • Sugar MaMa 甜心良品心太軟專門店
  • The Brew Corner
  • 三星台菜食堂
  • 和樂烏冬
  • 嘆撈
  • 海圖
  • 白羊咖啡
  • 麵屋福

 

 

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