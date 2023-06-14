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近年，香港外賣行業愈來愈發達，大家平時叫外賣會注重些甚麼？外賣由Order到送達時間？外賣的溫度？美食質素？最近，戶戶送公布了「戶戶送外賣美食100強2023」，當中找了星級評審選出了平台上100間獲得高用戶評價的餐廳，一齊看看哪100間餐廳上榜！

外賣平台戶戶送公布了「戶戶送外賣美食100強2023」，由星級外賣美食評審黃秋生、林海峰、泰山及盧覓雪，在戶戶送平台上獲得高用戶評價的餐廳中選

100間餐廳，而這些餐廳都是最能夠實踐「Deliverule」的外賣餐廳。到底甚麼是「Deliverule」呢？就是餐廳對外賣美食質素的堅持及執著。即是除了美味之外，更要有炮製外賣美食的專業態度，好像令外賣美食以最佳溫度與味道送到客人手上。

戶戶送外賣美食100強2023

港島區（排名不分先後）：

Ask For Alonzo

Bánh mì pâté

Bengal Brothers

Cafe Whale

Camper's 坐忘

Chachawan

祥囍煲仔小廚

食神叉燒

Chotto Maki

Detour

定食Doraya

Dough Bros

Fete Up

Fineprint

FRENCHIES

Fresca

富東海鮮酒家

Honbo

Jacomax

Jikka 燒雞

Karui Bento

Krua Walaiphan

La Crêperie

Little Napoli

Maru Korean Restaurant & Pub

Miam Bakery

Misugu Bento

饃饃餃子

Mother of Pizzas

Mother Pearl 圓貝

Moyo

NINETYs

No Milkshake No Life

Pigsman 碧士文

PizzaExpress

Santorini Greek Taverna

順興茶餐廳

Tapa Room

Westwood Carvery

What to Eat 吃什麼

王林記潮州魚蛋粉麵

ZANCHEE

三鍋

丼造

井巷子

勇記海南雞

安利魚蛋粉麵

心意小館

旅窩

椒椒相見

楚撚記大排檔

濰京坊

火鍋撚

老厝邊

韓食媽媽韓國料理

PizzaExpress為保持外送薄餅最佳溫度及鬆脆口感，在製作外賣薄餅時特意將餅底做得更煙韌及鬆脆。

PizzaExpress

Westwood Carvery為確保肉質鮮嫩，所有肉類菜品當天新鮮準備，出爐後以60度慢煮以保持熱度。

九龍區（排名不分先後）：

十三姨

Avobar

Burger’s Friend Forever

Burgerman

Comfy by Chef's Stage

Da Vincenzo

天然豚骨拉麵專門店一蘭

NOC Coffee Co.

Pici

PokeGo HK

RealT

山東小城

Thai-ger

素年 THE PARK BY YEARS

阿元來了

一浪

九份飽

何車車仔麵

兩姊妹涼皮有限公司

友利冰室 x 勿當奴

嘉寶漢堡

城中燒味

天園餃子

媽咪雞蛋仔

小曼谷海鮮燒烤屋

屏山老地方 - 肉餅專門店

川婆婆

文記車仔麵

椰小盅燉湯專門店

烏蠅館

甜記餃子

癡膠雞

聯發茶餐廳

蘇媽．蘇媽馬來西亞茶餐室

那個NAGE

雪山冰廳

黑布小巷

天然豚骨拉麵專門店一蘭的外賣和堂食菜單一致，除了外送分湯，更額外採用了特製的外送專用生麵。

一蘭

NOC Coffee Co.為保護咖啡以免倒瀉、保留咖啡的香氣和味道，用心地在外賣咖啡上加一張牛油紙。

NOC Coffee Co.

媽咪雞蛋仔為了雞蛋仔保持外脆內軟，在外賣自取包裝上加上透氣孔有助散走水份。

媽咪雞蛋仔

椰小盅燉湯專門店為了讓外賣維持最佳溫度及防止倒瀉，所以所有外賣椰子燉湯都以以原個椰子盛載，再額外加上一層抽真空袋，令到外賣保持原有的熱辣辣的口感。

食神叉燒的外賣煲仔飯為呈現傳統煲仔飯的特色，用了瓦煲盛載，另外加了紙盒，方便外送專員運送。

那個Nage的外賣盒背面特別設有2個通風孔，令炸物保持脆度。

那個Nage

新界區（排名不分先後）：

Sugar MaMa 甜心良品心太軟專門店

The Brew Corner

三星台菜食堂

和樂烏冬

嘆撈

海圖

白羊咖啡

麵屋福







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