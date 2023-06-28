加入最愛專欄 收藏文章

酷愛米線的你你你，一定有留意facebook「香港米線關注組」的動態，專頁每日都活躍地更新，不同網民都紛紛交流飲食心得，很多Youtuber亦會走勻全港拍片，來一個米線比拼，可見香港人有多喜歡吃米線！不過港、九、新界這麼多間米線店，究竟哪一間湯底濃郁、哪些CP值最高，又有哪些專賣特色配料？今次編輯嚴選了6間米線店，大家不妨跟著覓食！

最正米線推介 ︳ 1. 華香園：夏天開胃！滑嘟嘟懷舊豆花米線

大家一想起米線，應該都會先想湯底！不過原來不一定湯米線才好吃，一直被視為甜品的豆花與米線都是完美配搭！位於屯門的街坊小店「華香園」就將豆花配放在米線上，豆花順滑之餘，味道適中，不甜也不鹹，配搭同樣幼滑的米線，入口滑嘟嘟，夏天吃最開胃；加上自選配料，味道、口感一樣咁豐富！除了豆花米線外，華香園還有炒米，大家不妨試一試，不用只吃湯米線咁單調！

在 Instagram 查看這則貼文 @dus_channel 分享的貼文

（圖片來源：IG@dus_channel）

華香園

地址：屯門青河坊2號麗寶商場地下41號舖

營業時間：上午11時至晚上9時（星期二休息）

電話：3488 6282

下一頁：譚仔粉絲要試！餐牌似足譚仔 勁多小食選擇！







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情