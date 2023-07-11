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2023-07-11Text: Sammy Leung

小紅書大推！6大內地旅客來港必試街頭小食！反覆愛上港式滷味 / 童年回憶軟雪糕 / 不吃會後悔雞蛋仔 / 被譽香港最好食燒賣

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　　自從開關之後，不少內地遊客到香港旅遊，遊得香港除了要找景點及食店外，當然少不了街頭小食，很多人都會在小紅書上分享香港必食街頭小食。今次編輯為大家整合了6大內地網民大力推介的街頭小食，大家可以看看自己食過未！即睇！

 

小紅書推介香港小食│1.肥姐小食店：讓人反覆愛上的港式滷味

 

　　相信常去旺角的人，都對肥姐小食店不陌生吧！在小紅書，很多內地旅客都會推介位於旺角的肥姐小食店，而令他們最驚喜的是滷味小食是冷的，不過也有人接受不到。內地網民以：「反覆愛上的小店」、「不愧是香港網紅小吃」來形容。

 

 

圖片來源：小紅書截圖

 圖片來源：小紅書截圖

 

　　肥姐小食店主打港式滷味，爽口彈牙的滷味配上芥末醬及甜醬，真的十分開胃。而店內必食小食有大墨魚、生腸、雞腎、豬頭肉等等。大家又試過未？

 

圖片來源：小紅書截圖

 

肥姐小食店

地址：旺角登打士街55號地下4A號舖

 

下一頁：香港人童年回憶富豪雪糕+紅藍白色雪糕車打卡

 

 

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