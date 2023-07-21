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2023-07-21Text: Katty

灣仔美食推介｜書展開餐搵食指南！香港no.1日式蛋包飯 / CP值極高壽司郎居酒屋 / 最好食的船麵 / 紅到英國超巨型咖喱豬扒飯

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　　書展開展得如火如荼，大家準備好去買書、買文具、聽講座未？九龍及新界區的朋友，平時可能很少去灣仔區食飯，就算是港島人，除非在附近返工，都未未會揀這區食飯吧？不如就趁這個機會，逛書展之餘，去灣仔掃區，試試灣仔美食吧！

 

灣仔美食推介 | 1. Maison Meiji：懷舊感十足！明治和洋大宅歎香港no.1蛋包飯！必試番茄龍蝦汁蛋包飯、福岡名物明太子意粉

 

　　餐廳於去年開業，位置在灣仔茂蘿街7號「M7」，這裏是被評定為二級歷史建築的戰前樓宇，有過百年歷史，經活化後，外貌、露台、法式窗戶及木樓梯等被保留。餐廳位於建築物的一樓，佔地約2千呎，設計師保留了紅磚牆及木框窗戶，再配合皮座椅、馬賽克地磚及棗紅與墨綠的色調，打造成充滿日本明治時代風格的大宅。

 

設計師保留了建築物本身的紅磚牆。

（圖片來源：Maison Meiji）

店內最受歡迎的榻榻米座位。

（圖片來源：Maison Meiji）

餐館另有一個隱蔽空間，於2個月前剛剛開放，是主打日本地道的鄉土料理的居酒屋。

（圖片來源：Maison Meiji）

 

　　來自福岡的日籍總廚春田達雄在香港工作超過30年，拿手菜式包括漢堡扒、威靈頓牛扒、蛋包飯等，這裏的蛋包飯蛋味濃又鬆軟，更被譽為是「香港no.1蛋包飯」！最近餐廳更推出新menu，包括番茄龍蝦汁蛋包飯、海鮮忌廉汁蛋包飯、招牌威靈頓牛柳配奄列，以及用上師傅家鄉福岡名物——明太子，炮製出福岡明太子意粉及明太子蟹肉沙律。甜品方面，則有即場唧製抹茶蒙布朗及經典抹茶芭菲，跟餐廳環境同樣非常適合打卡！

 

海鮮忌廉汁蛋包飯，以蒜蓉牛油將海蝦、魷魚圈、蜆等海鮮炒香，加入忌廉及鮮奶煮至濃稠，配上招牌蛋包飯，鮮味十足。

（圖片來源：Maison Meiji）

番茄龍蝦汁蛋包飯，醬汁用上龍蝦蝦頭、蝦殼、番茄粒、鯷魚、以及大量蔬菜，熬煮三小時而成，可分別配以煎龍蝦、煎大蝦或唐揚炸雞。

（圖片來源：Maison Meiji）

春田師傅以獨門手法炮製的福岡明太子意粉，用上大量明太子拌意粉，上面再放上輕輕火炙過的原顆明太子，每一啖都充滿明太子的鹹香味，一試難忘！

（圖片來源：Maison Meiji）

新登場打卡甜品——抹茶蒙布朗，以京都宇治抹茶製作豆蓉，內層是自家製作的雙層日本 castella蛋糕及紅豆餡。

（圖片來源：Maison Meiji）

即席在咖啡吧唧上抹茶蓉。

（圖片來源：Maison Meiji）

餐廳其中一樣最受歡迎的打卡甜品——抹茶芭菲。

（圖片來源：Maison Meiji）

 

Maison Meiji

地址：灣仔茂蘿街7號1樓A室

營業時間：星期二至日11am-10pm（主餐牌12pm起供應）

電話：6186 0889

 

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