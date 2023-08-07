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不少人喜歡周末到深圳快閃兩日一夜，今次為大家推薦 2 大抵食放題，像潮汕牛肉火鍋任食 100 分鐘也不過每人 $138 起，人氣高質日式放題又可任食海膽、龍蝦、鵝肝、煮鮑魚等，可以輕鬆回本。

低至$138起！福田區潮汕牛肉火鍋任食100分鐘

酸菜魚以外，講求新鮮的潮汕牛肉火鍋近年在深圳同樣大受歡迎。像天成潮汕牛肉自助火鍋，主打 100 分鐘任食火鍋放題，由現切新鮮嫩牛肉、牛心頂、牛腸、牛雜、牛百葉、肥牛卷、鴨血、鴨掌、鵪鶉蛋、丸類至各類蔬菜都有，種類繁多。店內的熟食如鮑汁黑豆腐、椒鹽牛蛙，更是即叫即整，最後還有雪蛤燉奶及水果，最平每位不過 138 港元！要留意，價錢不包括鍋底及醬料加茶位費，像牛骨清湯鍋約 28 人民幣、藤椒鴛鴦鍋則為 48 人民幣（二人至四人,可共用一鍋。

天成潮汕牛肉自助火鍋

地址︰深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然九路21號皇冠工業區廠房2棟二層213（十畝地2樓）或；寶安區寶民一路嘉洲商務中心2棟3016室 （萬達廣場A館3樓）

電話︰6218 6311（只供 Whatsapp 查詢）

價錢︰每位 138 港元（KKday 優惠價）

開放時間︰11am-9pm

詳情︰www.kkday.com/zh-hk/product/149019?cid=9429%20%20

註︰餐廳不設預約，於 2023 年 8 月 1 日至 31 日期間前往用餐即可，惟進店時需通知店員以使用優惠，並提供有效優惠券憑證。

高質日式放題！任食海膽鰲蝦磯煮鮑魚



另一間食冶日本料理·鐵板燒亦是深圳的人氣店，主要供應日式放題，刺身是基本，藍鰭金槍魚腩、三文魚、吞拿魚……最吸引是店內的海膽、鰲蝦同樣是任食，大家都讚用料夠新鮮！另外還有波士頓龍蝦、鵝肝、黃金燒蟹寶、磯煮鮑魚等熱食同樣出色，最後記得留肚吃 Häagen-Dazs 雪糕，唔使 400 港元吃到，輕鬆回本話咁易。

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食冶日本料理鐵板燒（南山海岸城店）

地址︰海德二道海岸城西座三樓302C

電話︰0755-83893033













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