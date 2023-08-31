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每次煲韓劇，看到劇中人去韓國燒肉店食韓燒，見著他們吃著充滿油脂香的五花腩，配上清爽的飲品，真的好想立即飛去韓國大吃一頓。若大家暫時不會飛去韓國，但又想吃韓燒的話，今次就為大家介紹5間本地韓國燒肉店，有要排隊熱門店、新開的燒肉放題及食韓牛必去的高質烤肉專門店。即睇！

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韓國燒肉推介│1. 喜來稀肉：必食肉味濃郁護心肉+爐邊蛋

第一間一定要介紹長期有人排隊的喜來稀肉，這間來自韓國過江龍在香港已經開了數年，但人潮仍不絕，證明其質素一定不差。喜來稀肉的店鋪設計相當有韓國風味，配合爐上的抽氣系統，令到食完「成身燒肉味」的機會大減。喜來稀肉的燒肉食材十分有保證，必食的有牛大腸、牛五花、護心肉及真雪花牛肉等等。記得記得一定要點護心肉，這是豬橫隔膜和肝之間的筋肉，份量不多，但燒出來鮮嫩又肉味濃郁，正！不過要留意，這間店的肉類是單點的，所以價錢有機會比任食燒肉店高。

圖片來源：喜來稀肉

圖片來源：喜來稀肉

喜來稀肉除了燒肉外，在你入坐開爐後，職員會為你在燒烤爐邊加入蛋醬，爐邊蛋慢慢熟透，一口一口吃著，蛋味濃得來又嫰滑！其他網民推介菜式有牛、肋骨肉、韓豚五花肉、蔘雞湯、水冷麵、牛舌、嫩豆腐湯等等。

圖片來源：喜來稀肉

圖片來源：喜來稀肉

圖片來源：喜來稀肉

喜來稀肉

營業時間：下午12時半至下午10時半

地址：尖沙咀金巴利道79-81號金栢閣地舖及1樓、銅鑼灣登龍街41-51號金龍大廈地下3號舖及1樓、旺角彌敦道628號瓊華中心7樓

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