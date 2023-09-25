加入最愛專欄 收藏文章

燒賣可說是香港最具代表性的街頭食物之一，有集團早前為響應「香港夜繽紛」在尖沙咀海傍舉辦夜市，卻因小食檔攤以「20 蚊 4 粒燒賣」的離地定價引起城中熱話。究竟香港哪間燒賣小店性價比高得來又好吃呢？今次為大家整理 5 間獲「香港燒賣關注組」推介燒賣小店。

燒賣小店推介 01｜興發熟食︰10蚊10粒燒賣！問鼎觀塘最強

位於觀塘的駿運士多向來都是「燒賣關注組」的熱捧小店，魚肉、豬肉燒賣均價廉物美，不過裕民坊的興發熟食近年憑住招牌醬汁後來居上，成為關注組的必吃燒賣推介之一。其魚肉燒賣粒粒鬆軟，外皮夠薄，蒸得剛好，加上自家製的甜豉油、足料辣醬，吃起來更美味。而且 10 粒燒賣亦不過 $10，超抵食，難怪版主都話「觀塘最強要改朝換代喇。」

興發熟食

（圖片來源︰香港燒賣關注組）

興發熟食

地址︰觀塘協和街33號裕民坊YM² 1樓裕民里1B11號舖

電話︰6083 8620

開放時間︰10am-10pm

下一頁︰元朗街坊最愛麻辣燒賣+「叄拾士多」實體小食店賣燒賣







【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請