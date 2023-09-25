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中秋節及國慶就到喇，今年兩個節日相隔兩天，大家可以一次過放三日Long weekend長假！疫情散退，今年國慶還復辦煙花匯演，大家想好如何在這個連假慶祝未？去哪裏開餐、睇煙花？編輯今次精選8間可以睇到煙花的餐廳，部分更為國慶特設國慶餐單及活動，大家可以提早訂枱，在10月1日邊吃晚餐，邊欣賞璀璨維港煙花靚景和月色！

國慶煙花靚景餐廳推介 ︳ 1. 震撼感十足！踏上紅帆木船暢遊維港兼近距離睇煙花！呷著飲品、享受小食過難忘國慶夜

睇煙花當然距離愈近愈好！有甚麼方法比坐在船上在維港海中心來得近！我說的是踏上香港別具代表性的紅帆木船「張保仔」暢遊維港！大家可於10月1日晚上7時半登船，紅帆船由西灣河慢慢駛往維港，在船上吹著海風飽覽整個海景後，就可以在海上近距離觀賞國慶煙花，煙花此起彼落的聲音，加上不同圖案的煙花連環綻放，十分震撼！除了可以不同的視角欣賞表演外，旅程還包2杯酒精、果汁等飲品，以及由胡同和aqua的滋味小吃，成人及兒童分別只需$1,388及$788，就可獲得一個難忘的海水遊體驗！

（圖片來源：Aqua Restaurant Group）

「張保仔」煙花航遊

時間：晚上7時半至晚上10時

上落客位：西灣河公眾碼頭

電話：21168821

價錢：成人：$1,388；兒童：$788

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