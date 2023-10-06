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又到介紹著數的時間，如果平時大家喜歡吃放題或任食，就一定要看下去，因為這次會為大家介紹各種類型的放題、任食優惠，當中包括：任食麻辣雞煲、川辣海鮮火鍋放題、澳洲M5和牛火鍋放題、任食大閘蟹及片皮鴨。不說了，即睇！

放題優惠│1. 陶源酒家：2小時任食大閘蟹+片皮鴨

第一個要說的優惠是陶源酒家，大家可以在KKday預訂陶源酒家的2小時大閘蟹放題2小時任食，任食的包括大閘蟹、京式片皮鴨、甜品及主食。而每位更會加送鮑汁原隻鮑魚伴百靈菇、蟹粉扒豆苗及花雕熟醉蟹一隻。

(圖片來源：kkday)

(圖片來源：kkday)

大閘蟹方面，有三款選擇，包括清蒸大閘蟹、太雕蒸大閘蟹及鹽焗大閘蟹。另外， 京式片皮鴨、生炒糯米飯、上海菜肉包、鳳城雞包仔、朱古力鴛鴦奶黃包、流沙芝麻包、蟠桃大壽包都是任食的。其他小菜有椒鹽豬小排、椒鹽海中蝦、避風塘雞中翼、白灼生菜、麻香四季豆、脆滷豆腐、手拍青瓜、川味牛帕葉、涼伴高山耳、麻辣土豆絲。最後，甜品可以選擇楊枝甘露、生磨蛋白杏仁茶、 呂宋香芒布甸、養顏紅棗糕、金獅脆麻花、薑茶地瓜及奶皇千層糕。

(圖片來源：kkday)

(圖片來源：kkday)

不過要留意，如果想使用優惠，一定要兩位起；另外兌換當日於店內會收茶芥每位$15及原價加一服務費每位$58.8。而每日食品售完即止，菜式如有更改或停用是不會另行通知。

陶源酒家

價錢：$498／位（星期一至四）、$558／位（星期五六日及公眾假期）

兌換日期：由2023年9月11日至10月31日

兌換時段：下午6時至8時／下午7時45分至9時45分

分店地址及聯絡方式：

灣仔分店 - 灣仔菲林明道 8號大同商場 1至2樓

電話：2258 7688

尖沙咀分店 - 尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓

電話：2366 0806

旺角分店 - 旺角豉油街 118 號（仕德福酒店）

電話：2770 8228

九龍灣分店 - 九龍灣常悅道9號企業廣場1期地下

電話：2751 9608

觀塘分店 - 九龍觀塘成業街7號東廣場2樓201-204號舖

電話：2366 8108

荃灣分店 - 荃灣沙咀道6號嘉達環球中心地舖

電話：2554 2180

將軍澳日出康城分店 - 新界將軍澳康城路1號康城第四層418號舖

電話：2217 0190

詳情按此

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