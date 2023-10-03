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一場世紀疫情，令全球經濟及不少大型活動停擺，香港亦不例外。由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦、可一站式品嘗國際級美酒佳餚的年度戶外派對「香港美酒佳餚巡禮」，闊別大家5年後，終於在今年回歸香港！由10月26日起一連4日於中環海濱活動空間舉行。除多國佳釀外，今屆活動焦點落於近年流行、來自泰國、芬蘭等「新緯度」的葡萄酒，以及在酒壇開始受人欣賞的中國葡萄酒。加上搭配逾100款環球人氣小食及由全球各地飲食大師「開班授徒」的品味學堂工作坊，節目相當豐富，大家不妨趁秋意初起時，親臨中環海濱再度感受這場精彩醉人的Wine pairing 盛宴！



（圖片來源：旅發局）



（圖片來源：ko攝）

香港美酒佳餚巡禮 | 購票攻略：一連4日中環海濱復辦

香港美酒佳餚巡禮將於10月26日至10月29日於中環海濱活動空間舉行，今年參展的美酒美食攤位約有300個，搜羅全球36個國家的頂級美酒，如法國波爾多、勃根地、意大利、美國及西班牙等，種類比上屆豐富，部份更是由James Suckling等權威酒評家精選的高分佳釀，讓市民有機會以親民價錢一嘗星級美酒。



（圖片來源：Ko攝）

如往年一樣，除基本入場費外，美酒佳餚巡禮會設有品味通行證，$200可獲8張「品味券」，以及$400可獲14張「品味券」及Lucaris紀念版酒杯一隻；而17場不同主題的品味學堂則需另收費，大家由10月10日起於可透過旅發局網站購買各款門票。



（圖片來源：旅發局）



（圖片來源：旅發局）

香港美酒佳餚巡禮 | 今期最流行！習主席都撐國寶級中國葡萄酒！

今屆活動最矚目的莫過於是來自多個新興酒區的美酒，首推有在世界酒壇開始嶄露頭角的中國葡萄酒 ── 寧夏西鴿N609干紅葡萄酒，這款酒是由中國盛產的「蛇龍珠」及赤霞珠葡萄混釀，帶有淡淡果香，酒身會較厚。國家主席習近平曾於2020年6月9日到訪酒莊，所以莊主則是「609」命名葡萄酒，以作紀念。今年4月，習主席更以西鴿酒莊出產的葡萄酒來宴請到訪的法國總統馬克龍，可謂是「國寶級」佳釀！



（圖片來源：Ko攝）

近年流行健康飲食，飲酒亦同樣奉行這風氣！美酒佳餚巡禮中就有深受「Z世代」熱捧的低酒精飲品，推介有來自丹麥哥本哈根的氣泡茶Copenhagen Sparkling Tea ROD，於2022年就獲得英國Zenith Innobev的Best Premium Drink，以花茶、白茶、黑茶及Riesling白葡萄釀成，酒精度僅5%，果香四溢，味道偏向清新，勁易入口，是女士們至愛！



（圖片來源：Ko攝）

香港美酒佳餚巡禮 | 另類新登場！熱辣辣新緯度泰國葡萄酒

每屆美酒佳餚巡禮都會特意發掘較少曝光的美酒，讓賓客能有機會體驗獨特口味。一般南北半球適合生產葡萄酒的緯度是介乎30°至50°之間，而天氣長年酷熱的泰國就是超出這範圍，所以能夠出產葡萄酒實在是相當難得！這款Made in Thailand 的「新緯度」葡萄酒Monsoon Valley Wine Signature Range : Red，曾獲AWC維也納國際葡萄酒挑戰賽2021的銀獎，帶有辛辣及豐富的水果風味，夠特別，絕對值得一試！



（圖片來源：Ko攝）

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