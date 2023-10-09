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從壽喜燒的日文すき焼き來看，すき指鐵製工具，而焼き指燒烤，代表壽喜燒是以「燒」而非「煮」的方式烹調。真正喜歡壽喜燒的，怎會滿足於關東風，即火鍋的版本呢？愛關西風，除了因為最正宗最傳統，亦因為那份細緻優雅。由專人服務，以牛脂開鍋，再輕輕燙烤牛肉，讓香氣伴隨醬汁甜美散發出來。牛肉未入口，已是享受！在香港，提供關西壽喜燒的餐廳雖然不多，但水準屬於高，尤其不要錯過以下推介6間！

壽喜燒 香港｜1.日本福岡資深師傅主理 壽喜燒 伊勢熊

壽喜燒 伊勢熊於今年4月初開業，即時成為日本壽喜燒料理專門店新寵。餐廳門口像間京都小店，室內走日系簡約風格，以原木以及和紙為主調，帶點襌味。餐廳面積有800呎，可容納22人，另設有14個面對開放式廚房的吧枱，可以欣賞烹煮過程。裝修雅致，壽喜燒更由來自日本福岡縣的資深日籍主廚久家弘一先生親自主理，好架勢！



室內走日系簡約風格，以原木以及和紙為主調。



壽喜燒由來自日本福岡縣的資深日籍主廚久家弘一先生親自主理。

餐廳午市主打「伊勢熊壽喜燒是日精選牛肉午市套餐」，晚市主打「廚師發辦套餐」。久家弘一先生按當日的供應情況，挑選來自全球各地的不同品種精選牛肉，當中有搜羅自日本香川縣小豆島的橄欖和牛，還有日本京都府綾部市牧場引入的京都姬牛，油花平均細緻，入口軟嫩即融。由資深主廚主理，將和牛油脂香氣於壽喜燒中發揮得最佳，而且配搭的蔬果不時不食，好像春夏季的時令特色有來自靜岡縣的頂級アメーラ（Amela）高糖度水果蕃茄、鹿兒島竹筍、愛知縣羅馬花椰菜、山口縣白蘆筍等。另外，前菜、蒸物，以至甜點都高質，壽喜燒 伊勢熊可說是今年壽喜燒新星。



菜單以來自日本的優質和牛作主打食材。



從日本京都府綾部市的牧場引入的京都姬牛。



搭配主廚的獨門割下（佐料醬汁）配方，口味地道。



選用來自日本山口縣的雞蛋，巧手泡製綿密細膩的蛋白雲朵，完美襯托蛋黃的濃郁甘甜。(圖片來源：Sukiyaki Isekuma Facebook)

壽喜燒 伊勢熊

地址：尖沙咀棉登徑8號凱譽地下13號

電話：2109 1155

營業時間： 星期一至日 12nn-2:30pm、6pm-10:30pm

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