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來到十月，想約朋友及家人食餐好，想好吃甚麼了嗎？如果大家都有不同想法，想吃不同種類的菜式，那就不如食自助餐吧，可以滿足所有人的要求！今次為大家介紹10月份不同主題的自助餐，當中有阿拉斯加帝王蟹主題、萬聖節主題、季節限定的蟹主題等等，即睇！

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10月自助餐│1. 馬哥孛羅咖啡廳：蟹迷必試！任食3款鱈場蟹腳+送阿拉斯加帝王蟹腳

馬哥孛羅香港酒店的馬哥孛羅咖啡廳於10 月至11月期間，以阿拉斯加帝王蟹為主打推出阿拉斯加帝王蟹自助晚餐，不論是冷盤還是熱葷，都會加入阿拉斯加帝王蟹的元素，讓大家可以享受到鮮蟹盛宴。首先，大家到馬哥孛羅咖啡廳享用自助晚餐，每枱客人都會有一份阿拉斯加帝王蟹腳。而任食的海鮮區種類超多，有3款鱈場蟹腳、三點蟹、麵包蟹、紅蟹、新鮮生蠔、波士頓龍蝦等。

熱葷必食Item有即席炮製的香草牛油焗蟹腳、即煮阿拉斯加蟹腳意粉、蟹肉鮮蝦配芝士的蝦兵蟹蓋；而中式的薑葱炒蟹、豉椒炒蟹、椒鹽軟殼蟹及日式香辣炸軟殼蟹就會輪流更換，一聽就知道不可錯過。





馬哥孛羅咖啡廳阿拉斯加帝王蟹自助晚餐

日期：2023年10月1日至11月30日晚上6時半至10時

地址：九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店 1 樓

價錢(另加一服務費)：

-星期一至五 成人$618、小童$378、長者$568

-星期六、日、公眾假期及前夕 成人$688、小童$428、長者$628

詳情按此

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