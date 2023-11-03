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到內地遊玩，除了吃盡美食及到處遊玩打卡外，很多人都會在口喝時買一杯飲品，但大家在內地喝過最好喝的是甚麼呢？為了大家可以喝到一杯合心水的茶飲或手搖飲料，今次編輯為大家整合了5間深圳人氣飲品店，除了有主打健康的飲品外，更有主打東方原葉鮮奶茶，更會有小紅書網民大推的飲品，快來看看自己有沒有喝過吧！

可能很多人北上，都會喝喜茶、奈雪的茶這些人氣店，所以今次我們就介紹別的，以下這5間深圳人氣飲品店都是小紅書網民大推的，你們試過未？

深圳飲品店│1. 霸王茶姬：原葉鮮奶茶+一年賣出8,000萬多杯「伯牙絕弦」

第一間要介紹的是霸王茶姬，霸王茶姬是新中式茶飲品牌，主打使用生態茶山直採的茶葉及優質牛奶，不會使用茶粉、茶渣、奶精等，以「原葉鮮奶茶，喝出真茶味」、「製作對身體健康友善的茶飲」為目標，希望大家都可以飲到原葉鮮奶茶。店家指其中一款產品使用茉莉雪芽作茶底的「伯牙絕弦」，平均一年賣出8,000萬多杯，成績相當好。

圖片來源：霸王茶姬

先看看小紅書網民大推的產品有哪些，紅書網民大讚的飲品有：白桃烏龍為茶底配手打香草奶茶雪頂及凍乾無花果碎的「春日桃桃」；清新口味蜜瓜烏龍的「夏夢玫瓏」及*濃郁的普洱茶配上玫瑰花香的「去雲南玫瑰普洱 」。



圖片來源：霸王茶姬



圖片來源：霸王茶姬



圖片來源：霸王茶姬

部分分店地址：

深圳市羅湖區南湖街道文錦社區春風路2035號長豐苑商業裙樓1-4層1F01020

深圳市福田廣東國省深圳市福田區福中一路2014號深圳書城中心城S143、S151、S153號舖

深圳市龍崗區廣東省梅圳崗區寶路交會處西南角(10號線雅寶C出口)星河WORLD

深圳市龍崗區平湖街道禾花社區華南大道一號華南城華盛奧特萊斯一樓1D-019-霸王茶姬

深圳市龍華區大浪街道橫欄社區同富裕工業園第E棟第1層E167-168號

深圳市寶安區福永益田假日天地L1-32A號舖

詳情按此

深圳飲品店│2. 茶力的小怪獸：必試豆花珍珠奶茶

第2間要介紹的是茶力的小怪獸，名字聽上去十分可愛，而這間店的部分飲品杯的確是較普通飲品店小，但份量一點都不少，更相當足料！茶力的小怪獸來自深圳，只有4間分店，最早出品的飲品是雙蛋小皇椰、油柑汁、黃皮茶，這間店的飲品都十分特別，會用不同的生果做出可口的飲料。

圖片來源：茶力的小怪獸

而小紅書網民大推的產品包括珍珠配豆花的碳烤烏龍奶茶「豆花珍珠奶茶」、清甜又帶酸澀的「手搗蓮霧石榴」、期間限定的手熬冰糖配黃皮及梔子綠茶的「手錘甜汁黃皮」。因為這間店在深圳才有，所以大家到深圳一定要試試。

圖片來源：茶力的小怪獸

圖片來源：茶力的小怪獸

部分分店地址：

深圳市福田區中康路23-15號

深圳梅林街道梅華路28號

深圳水圍二街水圍村246棟1樓

及詳情按此

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