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步入秋冬，家人朋友聚會最好不過就是圍爐食火鍋，近半年火鍋店如雨後春筍湧現，當中不乏知名連鎖店品牌，打邊爐花臣愈來愈多！有以台式、泰式，甚至港式啤酒製作特色湯底，或引入花膠等名貴食材，令「打邊爐」格調持續升級！一人一鍋安排亦愈見精細，一個人都可享鴛鴦鍋，天天食火鍋不是難事。以下介紹6間於本年新鮮開張的火鍋店，6種新鮮口味，地點由銅鑼灣到沙田以至天水圍，總有一間合你心意。

火鍋推介1：一個人都可以盡慶！台式小火鍋超正雙拼湯底！必試暖心胡椒豬肚鍋、每日手工製Q冰粉——呷哺呷哺

呷哺呷哺是小火鍋的閩南語，源於日語的 Shabu Shabu。由台商開設的人氣連鎖店，主打一個人都可以盡慶的「雙拼湯底」，特製大小鴛鴦鍋，客人不需加價就可享一鍋兩食，鴛鴦鍋有6款選擇，人氣No.1是暖心胡椒豬肚鍋熬煮雞湯，加入白胡椒和大薏仁熬煮，燕麥奶使質地更加滑順香濃。而昆布柴魚鍋則選用古法烘製鰹魚乾加昆布提鮮，煙燻香氣濃郁，湯底清甜。

人氣牛肉套餐 $188

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

暖心豬肚鍋 +$18

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

昆布柴魚鍋

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

客製火鍋內容，可選的肉類多達十多款，包括牛肉、豬肉、雞肉、羊肉，以及海鮮拼盤等，素食者更可以選擇蔬菜綜合拼盤。豐富醬料不得不提的是「呷哺麻醬」，由顆粒飽滿的花生配搭白芝麻，成品色澤金黃，水感細滑。必點特製水蜜桃醋，醬汁酸甜爽口，特別適合搭配油脂豐富的肉類享用。呷哺的飲品亦非常講究，招牌大紅袍珍珠奶茶，以及每日手工製作，加入小黃瓜及西瓜製成的Q冰粉，都屬誠意之作。

Q冰粉

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

豪華老饕套餐（番茄+牛小排）$208

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

樂活蔬食套餐 $168

（圖片來源：呷哺呷哺提供）

淺木色系裝修十分舒適。

（相片來源：呷哺呷哺提供）

呷哺呷哺

地址：尖沙咀彌敦道 100號The ONE UG2層220-221號舖

營業時間：星期日至日11am至11:30pm

電話：28388835

地址：荃灣大壩街 4-30 號荃灣廣場 L3 樓 315 號舖

營業時間：星期一至日11am至11:30pm

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