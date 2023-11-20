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日本菜向來深得港人喜愛，繼 Omakase 廚師發辦早年在港掀起熱潮，今年又冒起了有多間高級日式鐵板燒，今次為大家盤點城中必食鐵板燒推介，由前日本駐美領事家廚主理的割烹鐵板燒、日本心機大廚合力炮製新派鐵板燒體驗，至本港唯一的米芝蓮一星鐵板燒都有，可以看著大廚在即席炮製鐵板美食，不論視覺、味覺都是一種享受。

鐵板燒推介｜01 前日本駐美領事家廚主理！主打fine dining式割烹鐵板燒

曾任日本駐美國芝加哥領事館總領事首席家廚的三原光史師傅於 2015 年來港定居，並先後在銅鑼灣的鳥本（Toripon）及中環的山下（Sanka）掌舵，近年又自立門戶在將軍澳開設高級日式鐵板燒餐廳 — 三原，憑揉合傳統、現代烹調手法的割烹鐵板燒，深得食客歡迎。直至今年暑假，三原師傅決定把餐廳遷至銅鑼灣 CUBUS，讓大家更方便就腳地嘗到割烹鐵板燒的美味。

（圖片來源︰三原）

餐廳以創新鐵板燒料理見稱，單是調味已經一反傳統，棄用鐵板燒常見的牛油及醬油，反而為每道菜配搭融入法國、意大利及中國菜風味的特色醬汁，如燒澳洲龍蝦佐荷蘭醬、蒸蝦夷鮑魚配海膽醬、松露醬汁茶碗蒸等，從細節中盡顥心思。另一亮點是坊間少見的鐵板燒魚翅配高雞湯，師傅花了 2 日預備食材，吃時先在鐵板上煎香，再加入濃郁的上湯同吃，值得一試。

（圖片來源︰三原）

（圖片來源︰三原）

（圖片來源︰三原）

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三原

地址︰銅鑼灣開平道 1 號 CUBUS 3 樓

電話︰5394 3689

開放時間︰12pm-2:30pm、6pm-11pm

網址︰www.instagram.com/goten.hk/

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