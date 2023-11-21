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不少人都會在聖誕節與家人去酒店歎自助餐！距離聖誕唔夠 1 個月，各大酒店開始推出節日主題自助餐，除了香烤火雞、威靈頓牛柳、聖誕甜品等應節美食，海鮮及矜貴中菜唔少得，12 月前訂位更有低至 75 折早鳥優惠，即睇今年聖誕自助餐必食推介！

12月自助餐推介｜01 唯港薈The Market︰節慶自助餐增火雞、羊腩煲、五蛇羮！

唯港薈（Hotel Icon）的自助餐餐廳 The Market 向來受歡迎，今個聖誕特別推出豐盛節慶自助餐，加入美式聖誕火雞、聖誕栗子慕絲蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸等傳統節日美食。除此之外，當然不少得冰鎮海鮮、芝士燒龍蝦、炭燒寧廈灘羊扒、沙嗲醬燒乳豬、印式串燒羊肉、印度炸蝦、泰式咖喱炒海鮮蝦、威靈頓三文魚等滋味美食，還有多款酒店招牌的榴槤甜品、中式甜品、GODIVA 軟雪糕……讓大家大飽口福。但數到最吸引，一定是 The Market 趁住天氣轉涼加碼供應康公廟羊腩煲、滋補五蛇羮等暖胃主菜，於指定日子惠顧自助早午餐或晚餐，還可無限添飲指定氣酒及體驗聖誕老人到訪餐廳時刻，充滿氣氛！

The Market 豐盛節慶自助餐（圖源︰唯港薈）

聖誕樹頭蛋糕（圖源︰唯港薈）

沙嗲醬燒乳豬（圖源︰唯港薈）

The Market

地址︰尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓

電話︰3400 1308

價錢（每位計，另加一服務費）︰

2023年12月18日至21日

自助午餐（中午12時至下午2時30分）︰成人$588、小童$468

自助晚餐（下午6時30分至晚上10時）︰成人$968、小童$658

2023年12月22日至26日

自助早午餐（上午11時45分至下午2時30分）︰成人$888、小童$628

自助晚餐（首輪—下午5時30分至晚上8時）︰成人$1,098、小童$738；（次輪—晚上8時30分至11時）成人$1,048 小童$688

2023年12月27日至28日

自助早午餐（上午11時45分至下午2時30分）︰成人$828、小童$568

自助晚餐（晚上6時30分至10時正）︰成人$1,068、小童$728

2023年12月31日

自助早午餐 （上午11時45分至下午2時30分）︰成人$828、小童$568

自助晚餐（首輪 — 下午5時30分至晚上8時）︰成人$1,098、小童$738；（次輪 — 晚上8時30分至11時）︰成人$1,198、小童$768

2024年1月1日

自助早午餐（上午11時45分至下午2時30分）︰成人$758、小童$528

自助晚餐（晚上6時30分至10時）︰成人$908、小童$628

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