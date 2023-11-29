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天氣轉涼，不期然就想吃熱辣辣的煲仔飯。香港素來有不少煲仔飯名店，像西營盤坤記、永合成及曾獲必比登推介的「黃金鍋巴」嚐囍煲仔小菜，今次連同城中主打新派口味的煲仔飯新貴，為大家盤點秋冬必食 10 間煲仔飯推介，由熟食中心炭燒芋蓉飯、Cafe 人氣日式海鮮煲仔飯至芝士煲仔飯都有。





煲仔飯推介2023｜01 紹華小廚︰筲箕灣街坊名店！配搭創新加入豉汁帆立貝、野菌鵝肝

街市熟食中心從來都是臥虎藏龍的美食集中地，像這間紹華小廚於愛秩序灣街市開業 10 多年，主打中菜小炒及火鍋雞煲，最受街坊歡迎的非炭燒煲仔飯莫屬，單是傳統口味就多達 20 款，由豬膶黃鱔飯、窩蛋滑牛飯、土魷肉餅飯至臘腸田雞飯都有。不過最吸睛要數店主自創的豪華煲仔飯，把海鮮及人氣食物統統加入煲仔飯當中，並研究出豉汁帆立貝象拔蚌飯、野菌鵝肝煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、疆土羊肉飯等，配搭新鮮。

而荔茸肉碎飯該是最多人柯打的款式，飯面鋪滿惹味肉碎，還有兩客大得如雪糕球、以新鮮芋頭製成的芋蓉，加入特製甜豉油、脆薄飯焦拌均同吃，每口都是冬日限定的幸福好滋味。

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荔

蒜香牛頸脊煲仔飯（圖片來源︰IG@ appletree.journal）

紹華小廚

地址︰筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市暨綜合服務大樓CF3號舖

電話︰8199 8188

開放時間︰星期一至六 7am-10pm（星期日休息）

網址按此

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