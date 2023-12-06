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天氣轉涼，最適合一定是食火鍋，放工後食一餐熱辣辣的邊爐，可以紓緩到一日的壓力。香港超多食火鍋的地方，如果不知食邊一間好，就要看下去了。因為今次會為大家介紹本地的近期必試的火鍋店，各位邊爐迷，Let’s go！

火鍋放題推介│1. 麻甩爐海鮮雞煲私房菜：雞煲火鍋放題+3小時任食羊腩煲

位於旺角的麻甩爐海鮮雞煲私房菜，是一間雞煲火鍋放題專門店，招牌菜有招牌麻甩雞煲、藥膳花雕醉雞煲、養生蟲草花雞煲及特濃花膠雞煲等，不論是午餐或者是晚餐都相當抵食。我們一齊先來看看午餐，誰說打工仔在返工日的午餐不可以打邊爐的，今次麻甩爐海鮮雞煲私房菜相當貼心，在午市提供60分鐘及100分鐘的半放題雞煲火鍋套餐，大家可以選擇美國黑豚肉片、安格斯牛頸脊片及美國黑豚肉片拼安格斯牛頸脊片等套餐，每款套餐可自選一客湯底、一款無酒精飲品，而自助火鍋配料是無限供應的，所以大家可以任食火鍋配料！湯底方面有4款，分別為混你個醬卜卜蜆鍋、薯茄豬骨鍋、香茜胡椒豬骨鍋及上湯金柳素翅冬瓜鍋。價錢如下：

美國黑豚肉片：60分鐘一位$88、100分鐘一位$108

安格斯牛頸脊片套餐：60分鐘一位$98、100分鐘一位$118

美國黑豚肉片拼安格斯牛頸脊片：60分鐘一位$118、100分鐘一位$138

如果你想選雞煲，都有4款選擇，包括招牌麻甩雞煲、藥膳花雕醉雞煲、養生蟲草花雞煲、特濃花膠雞煲。

上湯金柳冬瓜素翅鍋

晚市方面，選擇就更多，除了有麻‧五重奏、甩‧三重奏套餐，還有3小時任食羊腩煲。招牌雞煲的雞件使用三黃雞，再用自家秘製醬汁炮製，即叫即炒。辣度方面可以選擇BB辣、小辣、正常辣、中辣、大辣及加大辣。我們逐一睇清3種餐有甚麼好吃的。「甩‧三重奏套餐」價錢為$308起，大家先會吃到招牌雞煲，可以在招牌麻甩雞煲、藥膳花雕醉雞、養生蟲草花雞煲、特濃花膠雞煲中選一款，雞件可以在限時內無限添加，抵食！而新店開張期間仲有優惠，只要惠顧招牌麻甩雞煲加$1，即升級至鮑魚雞煲！享受完雞煲之後，可以有新煲食火鍋，火鍋湯底有4款包括上湯金柳素翅冬瓜鍋、混你個醬卜卜蜆鍋、薯茄豬骨鍋或香茜胡椒豬骨鍋。而多款新鮮牛肉部位如M7澳洲和牛、安格斯牛頸脊、黑毛豚肉片及牛後胸，都是任食！

午市半放題雞煲火鍋套餐

至於「麻‧五重奏套餐」價錢為$398起，相比「甩‧三重奏套餐」又有甚麼不同呢？「麻‧五重奏套餐」多了冷盤前菜，可以在啖啖蟹肉的凍蟹或彈牙的冰火翡翠螺二選一！而火鍋配料除了可任食M7澳洲和牛及安格斯牛頸脊外，更有「動L豪華時令海鮮拼盤」，每位有5款海鮮，好像是龍蝦、鮑魚、貴妃蚌、基圍蝦及蜆等。

甩‧三重奏套餐

混你個醬卜卜蜆鍋

香茜胡椒豬骨鍋

動L豪華時令海鮮拼盤

最後就要講講「3小時任食羊腩煲」，麻甩爐推出期間限定的「3小時任加羊、任食配料及海鮮」，羊腩煲以黑草羊入饌，非常抵食！

3小時任加羊、任食配料及海鮮

麻甩爐海鮮雞煲私房菜

價錢：

-甩‧三重奏：星期一至四每位$308；星期五至日、公眾假期及前夕每位$328。晚上7時前結賬離座或於晚上9時30分後入座可減$40

-麻‧五重奏：星期一至四每位$398；星期五至日、公眾假期及前夕每位$418。晚上7時前結賬離座或於晚上9時30分後入座可減$40

-3小時任加羊、任食配料及海鮮：原價每位$438；快閃優惠價每位$368（需最少兩位起）。只要在7時30分前離座或9時30分後入座，更可享每位再減$20

地址：旺角彌敦道565-567號銀座廣場LG樓層

電話：2117 3182

營業時間：中午12時至晚上12時

詳情按此

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