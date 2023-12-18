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2023-12-18Text: Yan Chung

燒肉放題推介2023 | 最平$158任食韓燒火鍋／一餐食盡和牛不同部位／日美澳直送靚牛／台式原住民燒豬五花

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　　聖誕除夕前後，是好友聚會的旺季，一起圍爐食燒肉放題最適合不過。燒肉的主角固然是牛，日、澳、美各產地的牛肉各有特色，不同部位質感又有不同，還有風味獨特的豬五花肉及口感豐富的雞肉，每一款肉都充滿濃郁香氣。放眼全港特色燒肉店，不少結合涮涮鍋、壽喜燒、花膠雞煲、台式小食一起放題，是次搜羅6間特色燒肉店，準備在年底來一場美味的肉香饗宴。

 

燒肉放題推介2023 | 1.滿足韓式燒肉、火鍋放題兩大願望！最平$158任食！大量熟食甜品選擇——校長燒肉日韓料理

 

　　一次過滿足燒肉和火鍋的願望！任飲任食，二百多元就可以達成！荃灣校長燒肉的兩小時放題，燒烤肉類豬牛肉羊雞一應俱全，全部已有醃料和醬料。推薦一口牛和雞翼，耐心燒至外脆內軟，一口咬下肉汁爆出；還有厚薄適中的牛仔骨、肥瘦適中的牛五花，多吃幾片都不會滯。值得一讚是燒完一轉，店員即換鐵板紙，十分細心。食燒烤同時，可一邊食火鍋，有大量蔬菜選擇，平衡燒烤的熱氣。

 

韓燒各式肉類

鴛鴦鍋，菜肉、清湯加辣多款口味

蔬菜瓜果新鮮多元化

 

　　現場也有多款熟食，包括豉椒炒蜆、炆排骨、東風螺、貴妃雞，很有大牌檔風味。小食則有炸薯角、洋葱圈、雞塊、炸魚皮等，還可自制沙律、中式點心。至於包刺身的放題，有三文魚、鮮帶子等，軟滑油香。食完正餐，可以來一碗人參雞湯，然後再來糖水、甜品、雪糕、夾糖果，最後自助茶區有十多款花茶選擇，清一清濃膩感，保證肚皮大滿足。

 

自助花茶區，款式多得目不暇給！

(相片來源：校長燒肉日韓料理Facebook)

春卷、炸薯角等炸物

(相片來源：校長燒肉日韓料理Facebook)

蝦餃燒賣還有湯

(相片來源：校長燒肉日韓料理Facebook)

大量蔬食

(相片來源：校長燒肉日韓料理Facebook)

刺身

(相片來源：校長燒肉日韓料理Facebook)

自助夾糖果，小朋友最開心

(相片來源：校長燒肉日韓料理Facebook)

門口

(相片來源：校長燒肉日韓料理Facebook)

 

 

校長燒肉日韓料理

地址：荃灣沙咀道298號翡翠廣場2樓

電話：36190212

營業時間：星期一至日 11am至 4pm；5pm至10pm

 

下一頁：更多特色燒肉推介

 

 

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