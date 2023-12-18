吃喝玩樂

Foodie What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-12-18Text: Sammy Leung

盆菜推介2023｜冬至必食盆菜Last Call！豪食波士頓龍蝦鮑魚 / 82折入手鮑魚蠔盆菜 / 淮揚特色鹹雞小元蹄兼送$500餐飲券

#鮑魚 #花膠 #豐食FEAST #冬至 #盆菜 #金蠔 #1957 & Co. #淮揚 #鹹雞 #醬鴨 #小元蹄 #紫粵軒 #香港九龍東皇冠假日酒店 #佛跳牆 #不銹鋼煲 #8度海逸酒店 #瑤柱 #金華火腿 #老雞 #波士頓龍蝦 #鯪魚 #翠亨邨 #Foodie News #美食特集

　　冬至、新年過節，一家人最煩就是要想吃甚麼。如果不想出外吃，不想自己下廚，又想吃好一點，到底有甚麼選擇呢？今次為大家推介5間盆菜外賣推介，這樣大家就可以和家人安在家中就食到美食！即睇！

 

盆菜推介2023｜1. 翠亨邨：豪華波士頓龍蝦鮑魚盆菜+家鄉傳統盆菜食手工原條煎釀鯪魚配生曬蠔豉

 

　　翠亨邨是逾45年歷史的粵菜老字號，主打巧手粵菜，而今次推出了2款盆菜，包括波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜及家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜，大家可以按自己的需要訂購。先看看波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜，價錢為$2,288，可以供6位用，這個盆菜豪華食材有波士頓龍蝦，再配上南非10頭鮑魚、加拿大帶子及生曬蠔豉。而其他材料可以吸盡鮮美的湯汁精華，包括腩肉、雞件、鯪魚球、花菇、枝竹、芋頭、蓮藕、白蘿蔔及旺菜，惹味。

 

 

　　家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜的價錢為$1,588，份量大約6人，家鄉傳統盆菜主打手工原條煎釀鯪魚，配上元貝、本地蠔豉、燒鵝、腩肉、雞件、魷魚、枝竹、芋頭、蓮藕、白蘿蔔及旺菜等，正！

 

 

　　如果大家有翠亨貴賓咭及Mira Plus會員價，就可以享有更抵優惠。另外，因為盆菜於取貨當日新鮮製作，所以大家記得至少提早3天前預訂。而翠亨邨只限外賣自取，不設外送服務。

 

波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜

售價：$2,288

供應日期：即日至2024年2月22日

詳情按此

 

家鄉煎釀鯪魚傳統盆

售價：$1,588

供應日期：即日至2024年2月22日

詳情按此

 

換領地點：

 

翠亨邨（尖沙咀）

地址：九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期5樓

電話：2376 2882

 

翠亨邨（中環）

地址：香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2樓

電話：2524 2012

 

翠亨邨（銅鑼灣）

地址：香港銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓

電話：2409 4822

 

下一頁：最抵食！eShop預訂82折起入手鮑魚金蠔盆菜

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

更多Foodie What’s On文章
你可能感興趣
#鮑魚 #花膠 #豐食FEAST #冬至 #盆菜 #金蠔 #1957 & Co. #淮揚 #鹹雞 #醬鴨 #小元蹄 #紫粵軒 #香港九龍東皇冠假日酒店 #佛跳牆 #不銹鋼煲 #8度海逸酒店 #瑤柱 #金華火腿 #老雞 #波士頓龍蝦 #鯪魚 #翠亨邨 #Foodie News #美食特集
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
大國博弈
More
Share