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中環向來都是美食重鎮，由米芝蓮高級餐廳 fine dining 至大牌檔的平民美食都有，今個 12 月大家的 to-eat list 又可以新增幾間餐廳名字，先是尖東帝苑酒店的老牌意大利餐廳 Sabatini 在港島開新店，主打精緻地道意大利菜；而本來紅遍中環的珍姐火鍋竟在 food court 開設姊妹店，大賣碟頭飯、鐵板餐等港式滋味；蘇豪區則有年度糕點大廚主理的烘焙店進駐，供應多款口味的拿破崙千層酥及法式甜點。數到最令人期待，一定是「日本漢堡扒天花板」的挽肉と米即將登陸香港，去 IFC 便吃到炭火燒漢堡扒！

中環新餐廳01｜Sabatini︰羅馬名牌意大利餐廳進駐IFC！自家製意粉還原意式風情

擁有65年歷史、來自羅馬的意大利餐廳Sabatini多年前進駐尖東帝苑酒店，一向深得意菜迷歡迎；今年港島人有福了！因為Sabatini剛剛在中環ifc開新店！

Sabatini 的裝修設計向以典雅 Cozy 見稱，新店的裝修保留 Homey 感覺之餘，亦充滿華麗設計感。餐廳共分 5 個區域，Aperture 接待處的大理石地台、拱形大門已充滿羅馬古典氣息；Atrium 區域是中庭和酒吧區，飾以白色瓷磚和赤陶地板，配以木板牆壁和青銅壁燈，質樸得來令人感覺柔和舒服，酒吧枱的木製柱子，更有幾分羅馬建築況味。在往用餐區途中，大家更可透過玻璃櫥窗看到各式意大利美食，好像乳酪和醃製火腿等。

Sabatini 香港店的牆上繪出餐廳在羅馬發源地的壁畫。

用餐區呢？如 Panarama 的無敵維港景緻必定最搶眼！Magic Hour到來景色固然美絕，晚上維港對岸更璀璨，節慶當然還可看煙花！室內設計亦不惶多讓，拱形穹頂天花和夫壁令人聯想到羅馬神聖建築，配合適度燈光，氣氛不失溫暖舒適。別錯過壁畫，繪上餐廳羅馬首店發源地的景致，成為打卡熱點！

新店開在 IFC，坐擁無敵維港靚景。



看看餐牌，菜式款式與尖沙咀店一樣多！由入行逾13年的意大利名廚 Marco Antonio Li Voti 主理，主打一系列精緻地道意大利菜，味道配搭傳統紮實，卻不過時；必試新西蘭小龍蝦生薄片配魚子醬，用奧思迦魚子醬，配意大利西西里檸檬及清甜青蘋果炮製，小龍蝦鮮味得到點綴兼提升！意粉控不要錯過自家製粗意大利麵配傳統燴鴨肉，手切鴨肉經過慢煮，軟腍入味，粗麵條口感十足，掛滿鴨肉汁，令人吃至碟底朝天！而香煎法國龍脷柳，加入意大利西西里檸檬及白酒汁點綴，輕輕巧巧，很受女士歡迎。

自家製粗意大利麵配傳統燴鴨肉

意式醃製牛肉配辣根、火箭菜及香草蕃茄

自家製貝殼粉配意式西西里紅蝦及香草蕃茄汁

香煎法國龍脷柳配蘆筍及白酒汁

值得一提，餐廳逢星期二至星期六 7:30pm 至 10:30pm 設有現場樂隊演奏，生日歌、情歌、節慶歌樂師都樂意為客人演奏獻唱，將用餐氣氛推至頂點！

Sabatini

地址︰中環金融街8號國際金融中心商場4樓4008號

電話︰2610 0080

開放時間︰午餐（星期一至六）上午11:30－下午3:00、假日早午餐（星期日）上午11:30－下午3:00、晚餐（星期一至日）：晚上6:00－晚上11:00

網址︰www.instagram.com/ifcsabatini/

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