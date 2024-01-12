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2024-01-12Text: Louise Yuen

大牌檔推介｜盤點港九人氣鐵皮大牌檔！超濃茄牛通 / 少見新鮮牛雜/ 火水爐鑊氣小炒/ 著名劇集取景地！邊間連陳奕迅都係常客？

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　　早在 50 年代，主打庶民美食的大牌檔開遍港島、九龍，一間間綠色鐵皮屋前擺滿折疊桌椅，大家坐在街頭可以看住老闆在開放式廚房忙於炒菜、沖奶茶，邊與幾個朋友歎小炒、麵粉，熱鬧氛圍總是令人再三回味。但政府自從 1972 年停發牌照，這些傳統大牌檔就買少見少，早前中環波記又悄悄結業，估計全港的大牌檔目前只剩下約 20 間。今次為大家盤點港九各區的必食大牌檔，由茶檔、粉麵、甜品至鑊氣小炒都有，下次 gathering 便去重拾這份舊香港的情懷吧。

 

大牌檔推介｜01 勝香園︰中環人龍店！街坊最愛番茄牛肉通粉

 

　　開業逾半世紀的勝香園是中環大牌檔老字號，以家庭式經營，人人都衝住其番茄牛肉通粉、牛油檸檬汁蜜糖脆脆而來，全因前者用上番茄、炒香過的茄膏、雞湯等熬湯，每啖都帶濃郁番茄香，佐料更有豬排、雞翼、五香肉丁等超過 20 款；後者則把豬仔包烘得鬆脆如餅乾，上面再塗抹牛油檸檬蜂蜜，味道清新開胃。加上出品價廉物美，就算勝香園是沒冷氣、沒舒服座位，大家也甘願大排長龍，只為於這個別具風味的半露天大牌檔，細味庶民美食。

 

 
 
 
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勝香園

地址：中環美輪街 2 號

電話：2544 8368

開放時間︰星期一至六 8am-3:30pm（星期日休息）

 

下一頁︰水記堅持賣新鮮牛雜！坊間少見「牛沙瓜」

 

  • by Senior Content Editor

    Louise Yuen

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