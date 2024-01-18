加入最愛專欄 收藏文章

「不如大家坐低，飲啖茶，食個包」很多香港人都愛去酒樓飲茶，你又喜不喜歡呢？如果大家平時飲茶不能放開手腳吃的話，不如試試點心放題吧！今次就介紹不同餐廳的點心放題，最抵$78就吃到90分鐘放題。真的十分吸引，有興趣的話可以看看！

點心放題2024│1. 君綽軒：85折優惠！送君綽蠔皇鮑魚酥

位於港島海逸君綽酒店5樓的君綽軒可以看到維港璀璨美景，主打高級粵菜。而君綽軒推出了君綽軒點心放題，在網上商店購買的話，更有85折優惠，最平$322.7就食到！先看看點心放題餐單，當中有6大類別，超過40款餐點可以選擇，有燒腩仔、干絲蘿蔔酥、香滑炸脆奶、君綽軒蝦餃皇、滑雞粥、蜜汁叉燒包、燒賣、牛肉腸粉、韭菜盒、酒釀小丸子等等。而每位客人都會有豐料養生靚湯、花膠扒及君綽蠔皇鮑魚酥各一客！

圖片來源：君綽軒

圖片來源：君綽軒

圖片來源：君綽軒

君綽軒的網上店價錢已包括10%服務費，建議換領優惠前致電2121 2691預約。

君綽軒

價錢：成人$322.7、小童$280

換領日期：即日至2024年1月31日

換領時間：中午12時至下午2時30分

電話：2121 2691

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓

詳情按此

下一頁：最平$78食90分鐘點心放題！鮮豬潤腸粉+金牌奶茶皇







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動