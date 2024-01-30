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2024-01-30Text: Sammy Leung

團年飯2024 | 星級名店團年、開年飯精選推介！抵食$688萬豪金殿賀年午餐 / 性價比高米芝蓮9道菜套餐／矜貴迷你佛跳牆 / 睇海景食撈起 / 豐儉由人潮式手工菜

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　　快要到農曆新年，大家準備好過年要用的物資了嗎？每年到農曆新年，大家都要辦年貨，想好團年飯菜式等等。但如果你不想煩惱，又想食餐好的話，本港有不少餐廳都提供了團年飯或開年飯，今年精選了8間團年及新年提案，各具特色，總會有一間合你心意！

 

2024農曆新年團年飯開年飯推介│1. 香港JW萬豪酒店萬豪金殿：一人$688相當抵食

 

　　香港JW萬豪酒店萬豪金殿在2024年2月10日至19日推出了「萬豪金殿賀年午餐」及「萬豪金殿賀年晚餐」，價錢分別為一人$688及$1,288，雖然未計加一服務費，但對於開年飯來說，相當抵食！萬豪金殿賀年午餐會以頂級食材入饌，菜式包括香醋花膠凍、風味豬腳仔、金沙蝦丸、避風塘蘿蔔糕、宮保汁元貝窩巴、當紅炸子雞及天籽蘭花鱈魚膠燉響螺湯等。不過，「萬豪金殿賀年午餐」 至少四位起，須於3天前預訂。

 

 

 

　　香港JW萬豪酒店萬豪金殿的「萬豪金殿賀年晚餐」又有甚麼菜式呢？「萬豪金殿賀年晚餐」會有三十頭南非吉品伴蹄筋、蜜餞金蠔窩巴、天籽蘭花響螺燉花膠、海參瑤柱燜飯及上湯焗開邊龍蝦等。不過，「萬豪金殿賀年午餐」須於3天前預訂。

 

 

　　而除了開年飯套餐，萬豪金殿都有賀年佳餚，包括澳洲三頭鮑魚撈起（$888）、髮菜伴金蠔（$688）、金桔柚蜜黃皮老虎斑球（$788）。而團年飯或商務宴客亦可選擇「如意吉祥團聚套餐」，十位用為$18,888起，菜式包括黃金焗蟹蓋、松茸油泡龍蝦球、蟹皇燴官燕、海參原隻八頭鮑魚及當紅炸子雞等。

 

香港JW萬豪酒店萬豪金殿

價錢：每位$688（最少四位起）；另設加一服務費

供應期：2024年2月10日至19日，中午12時至下午3時。須於3天前預訂。

香港JW萬豪酒店萬豪金殿萬豪金殿賀年晚餐

價錢：每位$1,288；另設加一服務費

供應期：2024年2月10日至19日，晚上6時至10時。須於3天前預訂。

電話：2810 8366

地址：香港金鐘道88號太古廣場

詳情按此

 

下一頁：逸東軒米芝蓮一星食九道菜

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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