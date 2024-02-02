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新年最重要一項環節，就是食賀年糕點！大家又最喜歡哪一種糕點呢？年糕？蘿蔔糕？芋頭糕？還有一星期就到新年，如果大家還未買賀年糕點的話，就要快手了。今次會推介不同品牌、餐廳所推出的賀年糕點，總有一款合你的心意的！Last Call了，快人手！

賀年糕點新口味

知道不少人都喜歡嘗鮮，因為創新得來又好吃，所以今次會先推介多間有推出新口味賀年糕點的品牌、餐廳。如果大家都喜歡試試新組合賀年糕點，可以留意以下5間！

賀年糕點｜1.港島香格里拉夏宮：米芝蓮一星新品海藻糖玫瑰桃膠椰汁年糕+皮影戲製作套裝

米芝蓮一星的港島香格里拉夏宮在今個農曆新年都推出了不少賀年糕點、正宗盆菜及禮物籃。而當中最吸引的一定要新推出的「龍騰九霄」！「龍騰九霄 」其實是一款海藻糖玫瑰桃膠椰汁年糕，年糕就吃得多，加了玫瑰花及桃膠的年糕又吃過沒有？夏宮今次的新產品海藻糖玫瑰桃膠椰汁年糕，在傳統的年糕上加入了滋養桃膠、海藻糖，及玫瑰花香，吃下去更有椰汁的天然甜味，口感不會太過膩，十分好吃！而每個年糕會以紅色及金色的龍騰飛躍精緻圖案禮盒盛載，內附傳統中國藝術皮影戲製作套裝，又玩得又食得，正！

港島香格里拉夏宮節日櫃檯

價錢：海藻糖玫瑰桃膠椰汁年糕$538

購買日期：2024年2月1至18日

領取日期：2024年1月10日至2月8日

營業時間：上午11時至晚上7時

地址：中環法院道太古廣場5樓

電話：2820 8551

詳情按此

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